Генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку: деталі відеозвернення

Руслан Кравченко. Фото: УНІАН

Генпрокурор Руслан Кравченко оголосив, що він подав у відставку після підписання підозри очільнику НАБУ Семену Кривоносу через підроблення документів для отримання хабаря в особливо великому розмірі. Також він повідомив про підозру близькій особі голови САП Олександра Клименка та закликав обох антикорупціонерів піти з посад.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Руслана Кравченка.

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Кравченко оголосив про відставку і звернувся до НАБУ та САП

У керівництві правоохоронних органів розгорівся безпрецедентний конфлікт. Генеральний прокурор Руслан Кравченко після зустрічі з президентом написав заяву про звільнення. Проте свій відхід він супроводив гучними звинуваченнями та підписанням кримінальних підозр очільникам антикорупційного блоку.

Зокрема, Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру на директора НАБУ Семена Кривоноса. За даними слідства, він підробляв офіційні документи, щоб отримати гігантський хабар, а також фіктивно всиновив дитину заради уникнення суду.

Ще одну підозру отримала людина з найближчого оточення керівника САП Олександра Клименка. Цьому фігуранту закидають підкуп суддів Вищого антикорупційного суду та допомогу в ухиленні від мобілізації.

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Кравченко пояснив, що саме розслідування проти людей із САП спровокувало нещодавні нічні обшуки в Офісі генпрокурора. Цю акцію він назвав операцією "Карфаген".

За його словами, детективи використали обшук, щоб банально вкрасти та скопіювати таємні матеріали справ, які прокуратура веде проти працівників НАБУ та САП. Генпрокурор наголосив, що слідчі вже зібрали багато доказів та допитали понад сто осіб щодо тяжких злочинів антикорупціонерів.

Тривалий час хід цим справам не давали через політичний тиск. Як стверджує Кравченко, раніше його стримував президент, а самі антикорупціонери пропонували йому гарантії недоторканності, якщо він сховає підозри в стіл. Однак генпрокурор відмовився від таких угод.

"Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятися від рішення, якого вимагають закон і докази", — заявив Кравченко, додавши, що готовий до будь-якого політичного чи медійного тиску.

Відтак Руслан Кравченко закликав Семена Кривоноса та Олександра Клименка негайно піти у відставку, щоб не втягувати свої відомства у війну за власне виживання. Він прямо звинуватив антикорупційні органи у спробі захопити владу, залякати парламент та маніпулювати президентом. Кравченко також нагадав, що директор НАБУ свого часу обманув міжнародну комісію, приховавши своє минуле.

"На жаль, ми живемо в країні кривих дзеркал, де доброчесність перетворили на декорацію, за якою приховуються зовсім інші цілі", — підкреслив генпрокурор.

Він також окремо зауважив, що його власна відставка — це свідомий крок, а не визнання провини чи результат кулуарних домовленостей.

"Це свідоме, політичне рішення, не є визнанням будь-якої вини, результатом певної угоди чи відмовою від подальшої боротьби за свою репутацію та доброчесність. Я не тримаюсь за посаду, але і не дозволю використовувати мою відставку для зупинення всіх кримінальних проваджень, приховування чи знищення доказів і встановлення контролю над прокуратурою тими, чиї дії вона розслідувала. Так звана операція "Карфаген" була спрямована не лише проти мене. Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САБ. А після цього – усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах", — висловився Кравченко.

Окремо Кравченко висловив сподівання, що наступний очільник Офісу Генпрокурора не зупиниться на розпочатому та доведе діло до кінця.

"Я ще раз сподіваюся, що наступний Генеральний прокурор не допустить зупинення цієї роботи та ухвалить законні процесуальні рішення у всіх зазначених провадженнях, незалежно від посад фігурантів, політичного впливу антикорупційних органів і масштабів організованого медійного тиску. Так само парламент обов'язково прийме своє рішення під час розгляду моєї заяви на відставку. Але жодне голосування не скасує зібраних доказів і не звільнить фігурантів кримінальних проваджень від обов'язку відповідати перед законом", — каже Кравченко.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно ВАКС відправив під варту Єлизавету Івахненко, так звану "Музу" з матеріалів розслідування НАБУ "Карфаген", встановивши 20 млн грн застави замість 50 млн грн, про які просила прокуратура. Справа стосується викриття злочинного угруповання, що займалося легалізацією майна та "кришуванням" шахрайських кол-центрів.

У межах операції НАБУ і САП провели резонансні обшуки в Офісі Генерального прокурора, де детективи навіть перелазили через паркан відомства з драбинами. Затримано начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву, його відсторонять від посади. В Офісі генпрокурора обурилися діями слідчих, заявивши про незаконний доступ детективів до таємних справ щодо співробітників самих НАБУ та САП.

Скандал призвів до кадрових наслідків: після публікації плівок генеральний прокурор Руслан Кравченко спершу заперечував намір іти, але згодом подав заяву про відставку, назвавши це політичним рішенням для захисту інституції від протистояння. Юристи підкреслюють, що питання можливої кримінальної відповідальності самого ексочільника ОГП залежатиме виключно від того, чи доведе слідство його пряму участь у корупційних схемах.