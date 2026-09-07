Карфаген: Івахненко визначили заставу у 20 млн грн

Судове засідання у справі "Карфаген" 7 вересня 2026 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Єлизавету Івахненко, відому як "Муза" з плівок НАБУ у справі "Карфаген", взяли під варту. Суд визначив для неї заставу в розмірі 20 млн грн як альтернативу триманню під вартою. Водночас прокуратура просила Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначити Івахненко заставу у 50 млн грн.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду у понеділок, 7 вересня.

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Єлизавету Івахненко. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Що відомо про справу Івахненко

Єлизавета Івахненко, яка на плівках НАБУ фігурує як "Муза", стала фігуранткою справи "Карфаген". Під час судового засідання прокурор навів аргументи сторони обвинувачення щодо її способу життя та можливих дій перед проведенням обшуків.

Зокрема, прокурор заявив, що матеріали слідства свідчать про дорогі подарунки та коштовний спосіб життя Івахненко. За його словами, йдеться про годинник Audemars вартістю близько 60 тисяч доларів, речі Loro Piana та Miu Miu, автомобіль Porsche та інші коштовності.

Також, за словами прокурора, після дзвінка Олега Кіпера фігуранти нібито обговорювали, що саме потрібно видалити з Instagram Івахненко.

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Сторона обвинувачення заявила, що перед обшуками Івахненко разом з іншим підозрюваним перебувала на відпочинку у Львівській області. За версією слідства, до Львова вони вирушили після того, як дізналися про можливі обшуки НАБУ, а вже у місті розділилися.

Крім того, прокурор згадав про 50 тисяч доларів, знайдених на робочому місці людини, наближеної до керівництва Офісу генерального прокурора. Також він розповів про коштовності, вилучені в одного з високопосадовців прокуратури.

Що відомо про операцію "Карфаген"

Новини.LIVE інформували, що НАБУ та САП провели спецоперацію "Карфаген" із викриття злочинної організації, до якої могла бути причетна посадова особа Офісу генпрокурора. За даними правоохоронців, організація могла забезпечувати "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацію незаконно отриманого майна. В ОГП заявляли, що можливу причетність працівника до цієї діяльності має встановити слідство та пообіцяли сприяти розслідуванню.

Новини.LIVE також писали, що НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку очолював керівник структурного підрозділу Офісу генпрокурора. За даними слідства, угруповання "кришувало" шахрайські кол-центри, отримувало від них незаконні виплати та відмивало кошти. Понад 20 мільйонів гривень учасники витратили на нерухомість, коштовності та цінне рухоме майно, а наразі викрито п’ятьох фігурантів.