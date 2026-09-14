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Главная Новости дня Кравченко подписал подозрение Кривоносу и уходит в отставку

Кравченко подписал подозрение Кривоносу и уходит в отставку

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14 сентября 2026 08:25
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал в отставку: подробности видеообращения
Руслан Кравченко. Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Руслан Кравченко объявил, что подал в отставку после того, как было подписано подозрение в адрес главы НАБУ Семена Кривоноса в подделке документов с целью получения взятки в особо крупном размере. Также он сообщил о предъявлении подозрения близкому лицу главы САП Александра Клименко и призвал обоих антикоррупционеров уйти с должностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Руслана Кравченко.

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Кравченко объявил об отставке и обратился к НАБУ и САП

В руководстве правоохранительных органов разгорелся беспрецедентный конфликт. Генеральный прокурор Руслан Кравченко после встречи с президентом написал заявление об увольнении. Однако свой уход он сопровождал громкими обвинениями и вручением уведомлений о подозрении в совершении уголовных преступлений руководителям антикоррупционного блока.

В частности, Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. По данным следствия, он подделывал официальные документы, чтобы получить гигантскую взятку, а также фиктивно усыновил ребенка, чтобы избежать суда.

Еще одно подозрение получило лицо из ближайшего окружения руководителя САП Александра Клименко. Этому фигуранту инкриминируют подкуп судей Высшего антикоррупционного суда и содействие в уклонении от мобилизации.

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Кравченко пояснил, что именно расследование в отношении сотрудников САП спровоцировало недавние ночные обыски в Офисе генпрокурора. Эту акцию он назвал операцией "Карфаген".

По его словам, детективы использовали обыск, чтобы банально украсть и скопировать секретные материалы дел, которые прокуратура ведет против сотрудников НАБУ и САП. Генеральный прокурор подчеркнул, что следователи уже собрали много доказательств и допросили более ста человек по поводу тяжких преступлений антикоррупционеров.

Долгое время ход этих дел не продвигался из-за политического давления. Как утверждает Кравченко, ранее его сдерживал президент, а сами антикоррупционеры предлагали ему гарантии неприкосновенности, если он засунет подозрения в стол. Однако генпрокурор отказался от таких сделок.

"Я обещал не быть политически удобным и не отказываться от решения, которого требуют закон и доказательства", — заявил Кравченко, добавив, что готов к любому политическому или медийному давлению.

В связи с этим Руслан Кравченко призвал Семена Кривоноса и Александра Клименко немедленно уйти в отставку, чтобы не втягивать свои ведомства в борьбу за собственное выживание. Он прямо обвинил антикоррупционные органы в попытке захватить власть, запугать парламент и манипулировать президентом. Кравченко также напомнил, что директор НАБУ в свое время обманул международную комиссию, скрыв свое прошлое.

"К сожалению, мы живем в стране кривых зеркал, где добропорядочность превратили в декорацию, за которой скрываются совсем другие цели", — подчеркнул генпрокурор.

Он также отдельно отметил, что его собственная отставка — это осознанный шаг, а не признание вины или результат кулуарных договоренностей.

"Это сознательное, политическое решение, не являющееся признанием какой-либо вины, результатом какого-либо соглашения или отказом от дальнейшей борьбы за свою репутацию и добросовестность. Я не цепляюсь за должность, но и не позволю использовать мою отставку для прекращения всех уголовных производств, сокрытия или уничтожения доказательств и установления контроля над прокуратурой теми, чьи действия она расследовала. Так называемая операция "Карфаген" была направлена не только против меня. Ее истинной целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САБ. А после этого — отстранить генпрокурора и остановить принятие процессуальных решений по этим делам", — заявил Кравченко.

Отдельно Кравченко выразил надежду, что следующий глава Офиса генерального прокурора не остановится на начатом и доведет дело до конца.

"Я еще раз надеюсь, что следующий генеральный прокурор не допустит остановки этой работы и примет законные процессуальные решения по всем указанным производствам, независимо от должностей фигурантов, политического влияния антикоррупционных органов и масштабов организованного давления со стороны СМИ. Также парламент обязательно примет свое решение при рассмотрении моего заявления об отставке. Но ни одно голосование не отменит собранных доказательств и не освободит фигурантов уголовных дел от обязанности отвечать перед законом", — говорит Кравченко.

Новини.LIVE сообщал, что недавно ВАКС поместил под стражу Елизавету Ивахненко, так называемую "Музу" из материалов расследования НАБУ "Карфаген", установив залог в размере 20 млн грн вместо 50 млн грн, о которых просила прокуратура. Дело касается разоблачения преступной группировки, занимавшейся легализацией имущества и "крышеванием" мошеннических колл-центров.

В рамках операции НАБУ и САП провели резонансные обыски в Офисе Генерального прокурора, где детективы даже перелезали через забор ведомства с помощью лестниц. Задержан начальник кибердепартамента ОГП Сергей Кропива, его отстранят от должности. В Офисе генпрокурора возмутились действиями следователей, заявив о незаконном доступе детективов к секретным делам в отношении сотрудников самих НАБУ и САП.

Скандал привел к кадровым последствиям: после публикации записей генеральный прокурор Руслан Кравченко сначала отрицал намерение уходить, но впоследствии подал заявление об отставке, назвав это политическим решением для защиты ведомства от противостояния. Юристы подчеркивают, что вопрос о возможной уголовной ответственности самого экс-главы ОГП будет зависеть исключительно от того, докажет ли следствие его прямое участие в коррупционных схемах.

НАБУ САП Офис генерального прокурора Руслан Кравченко Семен Кривонос
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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