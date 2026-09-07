Кравченко подав заяву про відставку з посади Генпрокурора

Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що подав заявку про відставку. Це сталося на тлі скандалу навколо резонансного розслідування НАБУ "Карфаген".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу Генерального прокурора України.

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Кравченко публічно заявив про відставку

У своєму Telegram Руслан Кравченко написав, що не хоче щоб посаду генпрокурора використовували в якості політичного протистояння.

"Подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора. Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною", — написав Кравченко.

Також він висловив подяку колегам, які чесно виконують свою роботу. Зокрема тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.

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"Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися.Дякую Президенту України і Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення", — резюмував Руслан Кравченко.

Пост Кравченка. Фото: скриншот

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка регулярно отримувала незаконні кошти від шахрайських кол-центрів та легалізовувала їх на мільйонні суми. Організатором і координатором схеми, за версією правоохоронців, був один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.

Також зауважимо, що на плівках НАБУ були згадки про генпрокурора Кравченко. Проте вчора він спростував чутки про свою причетність до отримання прибутку від нелегальних колцентрів. Коментуючи оприлюднені розмови, посадовець зазначив, що твердження антикорупційних органів щодо його участі в легалізації таких колцентрів не має жодного підтвердження, а фото сейфу із грошима взагалі взяли з іншого провадження.

Також ми писали, що за словами адвокатки та колишньої членкині Ради громадського контролю при НАБУ Тетяни Козаченко, якщо слідство підтвердить причетність Кравченко до правопорушень, тоді за це може бути кримінальна або політична відповідальність.