Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора

Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке. Это произошло на фоне скандала вокруг резонансного расследования НАБУ «Карфаген».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса Генерального прокурора Украины.

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Кравченко публично заявил об отставке

В своем Telegram Руслан Кравченко написал, что не хочет, чтобы должность генпрокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния.

"Подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Это политическое решение. И я принял его осознанно. Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. Моя позиция относительно обвинений остается неизменной", — написал Кравченко.

Также он выразил благодарность коллегам, честно выполняющим свою работу. В частности тем, кто представляет обвинение в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства.

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"Ваша работа ни в коем случае не должна обесцениваться. Благодарю Президента Украины и Верховную Раду за доверие и прошу принять мою отставку", — подытожил Руслан Кравченко.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, несколько дней назад НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая регулярно получала незаконные средства от мошеннических колл-центров и легализовывала их на миллионные суммы. Организатором и координатором схемы, по версии правоохранителей, был один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.

Также отметим, что на записях НАБУ были упоминания о генпрокуроре Кравченко. Однако вчера он опроверг слухи о своей причастности к получению прибыли от нелегальных колл-центров. Комментируя обнародованные разговоры, чиновник отметил, что утверждения антикоррупционных органов о его участии в легализации таких колл-центров не имеют никакого подтверждения, а фото сейфа с деньгами вообще взяли из другого дела.

Также мы писали, что, по словам адвоката и бывшего члена Совета общественного контроля при НАБУ Татьяны Козаченко, если следствие подтвердит причастность Кравченко к правонарушениям, то за это может последовать уголовная или политическая ответственность.