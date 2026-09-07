Генеральный прокурор Кравченко высказался о доме и наличии сейфа с деньгами

Генеральный прокурор высказался о своих поездках и доме
Генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг слухи о своей причастности к получению прибыли от нелегальных колл-центров. Комментируя обнародованные записи разговоров, чиновник отметил, что утверждения антикоррупционных органов о его участии в легализации таких колл-центров не имеют никакого подтверждения, а фото сейфа с деньгами вообще взяли из другого дела.
Об этом со ссылкой на Руслана Кравченко сообщает Новини.LIVE.
Путешествия, виза в США и дом
"Любые расходы осуществлялись исключительно в рамках действующего законодательства и моих задекларированных доходов без каких-либо нарушений", — отметил генпрокурор, имея в виду собственные поездки и решение бытовых вопросов своей семьи.
По словам Кравченко, визу в США его жена получила, самостоятельно подготовив документы, а нового ноутбука у женщины нет.
Также чиновник рассказал, что вместе с семьей проживает в арендованном доме площадью 280 квадратных метров.
"Мы его (дом, — Ред.) выбрали еще зимой, но он требовал доработок и настройки оборудования. Именно в этом контексте обсуждались работа мастеров, сигнализация и бытовая техника", — объяснил генеральный прокурор.
Также он добавил, что переехал в дом 1 мая текущего года, а свое постоянное место жительства задекларирует.
"Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами", — подытожил Руслан Кравченко.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что генпрокурор Руслан Кравченко опроверг свою связь с нелегальными колл-центрами. Чиновник подчеркнул, что не прикрывал деятельность таких организаций. Известно, что к нарушениям причастен сотрудник Офиса Генерального прокурора — решение касательно него уже приняли.
Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Офиса Генерального прокурора Наталью Баюрко писал, что в сети распространяют слухи о генпрокуроре Руслане Кравченко. Речь идет об исчезновении или пребывании в больнице. Обе версии не соответствуют действительности.