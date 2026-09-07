Генпрокурор Кравченко висловився щодо будинку та наявності сейфу із грошима

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Генпрокурор Руслан Кравченко спростував чутки про свою причетність до отримання прибутку від нелегальних колцентрів. Коментуючи оприлюднені розмови, посадовець зазначив, що твердження антикорупційних органів щодо його участі в легалізації таких колцентрів не має жодного підтвердження, а фото сейфу із грошима взагалі взяли з іншого провадження.

Про це з посиланням на Руслана Кравченка передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення Руслана Кравченка

Мандрівки, віза до США і будинок

"Будь-які видатки здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та моїх задекларованих доходів без будь-яких порушень", — зазначив генпрокурор, маючи на увазі власні подорожі та вирішення побутових питань своєї родини.

За словами Кравченка, візу до США його дружина отримала, самостійно підготувавши документи, а нового ноутбку в жінки немає.

Також посадовець розповів, що разом із родиною проживає в орендованому будинку площею 280 квадратних метрів.

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"Ми його (будинок, — Ред.) обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка", — пояснив генпрокурор.

Також він додав, що переїхав до будинку 1 травня поточного року, а своє постійне місце проживання задекларує.

"Моя посада не звільняє мене від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами", — підсумував Руслан Кравченко.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що генпрокурор Руслан Кравченко заперечив свій зв'язок із нелегальними колцентрами. Посадовець наголосив, що не прикривав діяльність таких організацій. Відомо, що до порушень причетний співробітник Офісу Генерального прокурора — рішення щодо нього вже ухвалили.

Також Новини.LIVE з посиланням на прессекретаря Офісу Генерального прокурора Наталію Баюрко писав, що в мережі поширюють чутки про генпрокурора Руслана Кравченка. Йдеться про зникнення або перебування в лікарні. Обидві версії не відповідають дійсності.