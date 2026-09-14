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Комітет Ради підтримав відставку Кравченка

Ua ru
14 вересня 2026 13:31
Звільнення Кравченка: Комітет рекомендує Раді підтримати подання
Засідання Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. Фото: пресслужба парламенту

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав подання президента України Володимира Зеленського про відставку генпрокурора Руслана Кравченка. За проголосували 17 нардепів. Таким чином Комітет рекомендує парламентарям ухвалити відповідне рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Рада розгляне питання про звільнення Кравченка 15 вересня

Проти проголосували 0 членів комітет. Утримались теж 0.

Голосування за звільнення Кравченка відбудеться у вівторок, 15 вересня.

Железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський наполягає, щоб Верховна Рада без жодних зволікань проголосувала за позбавлення Руслана Кравченка повноважень генерального прокурора. Такий крок став реакцією на гучний скандал: керівник Офісу генпрокурора перед своєю відставкою звинуватив директора НАБУ Семена Кривоноса в махінаціях із документацією задля отримання колосального хабаря та затвердив відповідне процесуальне повідомлення.

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Крім того, під удар потрапив і представник найближчого оточення очільника САП Олександра Клименка — обох керівників антикорупційного блоку Кравченко публічно закликав негайно звільнити крісла.

Водночас у НАБУ та САП повністю заперечили закиди на свою адресу, акцентувавши, що Кривонос офіційно статус підозрюваного не отримував. Правоохоронці розцінили генпрокурора як черговий етап спланованого переслідування та намагання підірвати автономію їхніх відомств.

Також з'ясувалося, що Кравченко залишив межі України в нічні години 14 вересня. Сам він запевняє, що це законне робоче відрядження, мета якого — розкрити перед іноземними колегами та партнерами всю правду про поточні процеси всередині української антикорупційної системи. 

Верховна Рада Офіс генерального прокурора парламент Руслан Кравченко комітети
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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