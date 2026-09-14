Увольнение Кравченко: Комитет рекомендует Раде поддержать представление

Заседание Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Фото: пресс-служба парламента

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко. За проголосовали 17 народных депутатов. Таким образом, комитет рекомендует парламентариям принять соответствующее решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада рассмотрит вопрос об увольнении Кравченко 15 сентября

Против проголосовали 0 членов комитета. Воздержались также 0.

Голосование по увольнению Кравченко состоится во вторник, 15 сентября.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы Верховная Рада без промедления проголосовала за лишение Руслана Кравченко полномочий генерального прокурора. Такой шаг стал реакцией на громкий скандал: глава Офиса генпрокурора перед своей отставкой обвинил директора НАБУ Семена Кривоноса в махинациях с документацией с целью получения колоссальной взятки и утвердил соответствующее процессуальное уведомление.

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Кроме того, под удар попал и представитель ближайшего окружения главы САП Александра Клименко — обоих руководителей антикоррупционного блока Кравченко публично призвал немедленно покинуть свои посты.

В то же время в НАБУ и САП полностью опровергли обвинения в свой адрес, подчеркнув, что Кривонос официально не получал статуса подозреваемого. Правоохранители расценили действия генерального прокурора как очередной этап спланированного преследования и попытку подорвать автономию их ведомств.

Также выяснилось, что Кравченко покинул пределы Украины в ночные часы 14 сентября. Сам он уверяет, что это законная рабочая командировка, цель которой — раскрыть перед иностранными коллегами и партнерами всю правду о текущих процессах внутри украинской антикоррупционной системы.