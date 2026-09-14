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Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора

Ua ru
14 сентября 2026 17:14
Зеленский подписал указ об отстранении Кравченко от должности генерального прокурора
Глава Генпрокуратуры Руслан Кравченко. Фото: пресс-служба Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. Соответствующий документ № 905/2026 был обнародован 14 сентября 2026 года. Решение принято на основании законодательства о правовом режиме военного положения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ президента Украины № 905/2026.

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указ Кравченко
Указ на сайте Офиса президента. Фото: скриншот

Кравченко больше не генеральный прокурор: Зеленский подписал указ

Согласно документу, Руслан Кравченко отстранен от должности генерального прокурора. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Основанием для решения указана часть вторая статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". В то же время в тексте указа не приведено дополнительных пояснений относительно причин отстранения.

Как писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский призвал парламент как можно скорее рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Кравченко на посту генерального прокурора. Глава государства подчеркнул необходимость неотложного решения Верховной Рады на фоне конфликта, возникшего между Офисом генпрокурора и антикоррупционными органами.

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До этого Кравченко заявил о намерении покинуть пост и сообщил о подписании процессуального документа в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса. Генеральный прокурор выдвинул руководителю Бюро обвинения, связанные с оформлением документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Отдельно Кравченко сообщил о претензиях к лицу из окружения руководителя САП Александра Клименко. На этом фоне он призвал обоих руководителей антикоррупционных ведомств покинуть свои посты.

В НАБУ и САП не согласились с озвученными генпрокурором обвинениями. Там заявили, что Семен Кривонос официально не получал уведомления о подозрении, а действия Кравченко назвали очередной попыткой давления на антикоррупционные органы и вмешательства в их независимую работу.

Дополнительное внимание к ситуации привлек выезд Кравченко за пределы Украины в ночь на 14 сентября. Сам он объяснил пребывание за границей служебной поездкой и заявил, что во время нее планирует проинформировать международных партнеров о ситуации вокруг украинской антикоррупционной системы.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал призыв президента об увольнении Кравченко. В дальнейшем вопрос должен быть вынесен на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале. Окончательное решение об увольнении генерального прокурора принимает Верховная Рада.

Владимир Зеленский Офис президента Офис генерального прокурора указ Руслан Кравченко
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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