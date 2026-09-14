Зеленський: Україна запропонувала Росії припинити удари по інфраструктурі

Президент Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа про нібито домовленість України та Росії не завдавати ударів по енергетичних об'єктах. Зеленський заявив, що Київ запропонував партнерам забезпечити таку домовленість, однак очікує від них конкретики та гарантій її дотримання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова Володимира Зеленського.

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Україна готова до взаємної відмови від ударів

За словами Зеленського, Україна зацікавлена в захисті критичної інфраструктури, зокрема енергетики, продовольчих об'єктів, портів та логістики.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Президент зазначив, що російські удари регулярно спрямовані на об'єкти, які забезпечують базові потреби населення. Серед них — українська енергетика, портова інфраструктура, логістичні об'єкти, а також склади з продовольством і фармацевтикою.

Водночас Зеленський заявив, що Україна не впевнена у готовності Росії дотримуватися подібних домовленостей.

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"Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів", — заявив президент.

Зеленський очікує конкретики від партнерів

Президент наголосив, що потенційна домовленість має бути надійною та довгостроковою. За його словами, вона повинна реально впливати на життя людей, а не передбачати короткострокове зниження інтенсивності ударів.

Зеленський також висловив занепокоєння, що домовленість може бути використана Росією лише на певний період.

"Щоб це було надійно, довгостроково й мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю", — зазначив він.

За словами президента, припинення ударів по критичній інфраструктурі може стати першим кроком до ширшої деескалації.

"Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики", — заявив Зеленський.

Що заявив Трамп про домовленість України та РФ

Як писали Новини.LIVE, Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної. Водночас офіційного підтвердження такої домовленості від Києва та Москви на момент публікації не було.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари по запасах дизельного пального в Росії. Президент США заявив, що такі атаки, на його думку, спричиняють дефіцит дизелю, водночас не виступивши проти ударів України по інших цілях на території РФ.