Трамп заявив, що Україна та РФ не атакуватимуть енергетику

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про нібито домовленість України та Росії не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної. За його словами, Київ не атакуватиме російські енергетичні об’єкти, а Москва погодилася діяти так само. Водночас офіційного підтвердження такої домовленості від України та Росії наразі не було.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social у понеділок, 14 вересня, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Трамп про "енергетичне перемир'я" між РФ та Україною

Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по цілях російської енергетики, а Росія — не атакувати українські енергетичні об’єкти.

Крім того, очліьник Білого дому повторив своє твердження щодо причин зростання світових цін на дизельне паливо. За його словами, це переважно пов’язано з війною між Росією та Україною, а не з Іраном.

"Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах російної енергетики. Росія погодилася вчинити так само! Зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між Росією та Україною, а не Іраном", — написав Трамп.

Читайте також:

Зауважимо, що момент публікації новини офіційних заяв України та Росії щодо взаємної домовленості не завдавати ударів по енергетичних об’єктах не було.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари по запасах дизельного палива в Росії. Він заявив, що такі атаки спричиняють дефіцит дизелю та шкодять світу. Водночас Трамп зазначив, що Україна може завдавати ударів по інших цілях на території РФ.

Новини.LIVE також писали, що

Новина доповнюється...