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Головна Новини дня Трамп стверджує, що Путін хоче укласти угоду щодо війни

Трамп стверджує, що Путін хоче укласти угоду щодо війни

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9 вересня 2026 21:45
Трамп заявив, що Путін хоче укласти угоду про завершення війни
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав їй "чудовою". Крім того, Трамп стверджує, що Путін хоче укласти угоду щодо завершення війни.

Про це Дональд Трамп сказав у коментарі журналістам, передає Новини.LIVE.

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Розмова з Трампом та Путіним

"У нас була чудова розмова. Він хоче укласти угоду", — каже Трамп про розмову з Путіним. 

За його словами, якщо Зеленський хоче укласти угоду, то це було б дуже добре.

Водночас американський лідер зауважив, що ненависть між Зеленським та Путіним затримує укладення

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"Затримка — це двоє людей, які ненавидять одне одного", — заявив Трамп.

Він впевнений, що угоду укласти можна. За його словами, Путін і Зеленський втомилися воювати.

Як писали Новини.LIVE, Путін змусив спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера декілька годин очікувати на зустріч у Кремлі. Така поведінка могла бути демонстрацією його "впливовості" напередодні виборів до Держдуми РФ.

А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва позитивно оцінює підхід США до переговорів щодо припинення війни проти України. За його словами, американська сторона нібито бере до уваги ситуацію на полі бою.

Крім того, нещодавно Зеленський повідомив, що розраховує зустрітися з Трампом у 20-х числах цього місяця. Однією з тем переговорів має стати отримання антибалістичних ракет Україною.

США війна володимир путін Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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