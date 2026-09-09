Лавров заявив про позитивну реакцію РФ на підхід США до переговорів

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва позитивно сприймає підхід США до мирного процесу щодо завершення війни проти України. За його словами, Вашингтон нібито враховує ситуацію на фронті, що, на думку російського дипломата, створює підстави для продовження діалогу.

Про це Лавров заявив в ефірі російського "Первого канала", передає Новини.LIVE.

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Як Лавров оцінив підхід США до мирних переговорів

За словами глави російського МЗС, у Кремлі позитивно оцінили те, що американська сторона нібито бере до уваги "реалії на землі". Він стверджує, що команда президента США Дональда Трампа визнає ці позиції та намагається знайти рішення для завершення війни.

"Це, звичайно, викликає у нас і позитивний відгук, і викликає готовність продовжувати з ними розмови", — заявив Лавров.

Водночас російський дипломат розкритикував заклики європейських лідерів до якнайшвидшого припинення вогню. Зокрема, він згадав заяви президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.

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Лавров заявив, що заклики до припинення бойових дій нібито можуть бути спрямовані на те, щоб Україна отримала додатковий час. Він також пов'язав це із заявами Володимира Зеленського про необхідність посилення української протиповітряної оборони.

"І за цим також приховується бажання виграти час — усі це чудово розуміють. І Володимир Зеленський навіть не приховує цього. Він каже: "Нам терміново необхідні ракети для систем Patriot та інші засоби протиповітряної оборони, ми маємо зберегти нашу державу"", — заявив глава МЗС РФ.

Водночас Лавров не уточнив, чи вдалося спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру досягти з російським президентом Володимиром Путіним конкретних домовленостей щодо завершення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сергій Лавров заявляв, що Росія не розглядає припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. За його словами, Москва допускає зупинку війни лише в межах довгострокового та стійкого врегулювання.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує відкидати пропозиції щодо припинення вогню та наполягає на власних умовах завершення війни. В Інституті вивчення війни вважають, що така позиція Кремля також може бути пов’язана з підготовкою до виборів у Держдуму, які відбудуться у вересні 2026 року.