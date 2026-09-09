Лавров заявил о положительной реакции РФ на подход США к переговорам

Сергей Лавров. Фото: МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва положительно оценивает подход США к мирному процессу по прекращению войны против Украины. По его словам, Вашингтон якобы учитывает ситуацию на фронте, что, по мнению российского дипломата, создает основания для продолжения диалога.

Об этом Лавров заявил в эфире российского "Первого канала", передает Новини.LIVE.

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Как Лавров оценил подход США к мирным переговорам

По словам главы российского МИД, в Кремле положительно оценили то, что американская сторона якобы принимает во внимание "реалии на местах". Он утверждает, что команда президента США Дональда Трампа признает эти позиции и пытается найти решение для завершения войны.

"Это, конечно, вызывает у нас и положительный отклик, и готовность продолжать с ними переговоры", — заявил Лавров.

В то же время российский дипломат раскритиковал призывы европейских лидеров к скорейшему прекращению огня. В частности, он упомянул заявления президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

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Лавров заявил, что призывы к прекращению боевых действий якобы могут быть направлены на то, чтобы Украина получила дополнительное время. Он также связал это с заявлениями Владимира Зеленского о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны.

"И за этим также скрывается желание выиграть время — все это прекрасно понимают. И Владимир Зеленский даже не скрывает этого. Он говорит: "Нам срочно нужны ракеты для систем Patriot и другие средства противовоздушной обороны, мы должны сохранить наше государство"", — заявил глава МИД РФ.

В то же время Лавров не уточнил, удалось ли спецпредставителям президента США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру достичь с российским президентом Владимиром Путиным конкретных договоренностей о завершении войны.

Как сообщали Новини.LIVE, Сергей Лавров заявлял, что Россия не рассматривает прекращение боевых действий по нынешней линии фронта. По его словам, Москва допускает прекращение войны только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает отвергать предложения о прекращении огня и настаивает на своих условиях завершения войны. В Институте изучения войны считают, что такая позиция Кремля также может быть связана с подготовкой к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.