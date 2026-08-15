В ISW объяснили, почему Кремль отказывается от переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия продолжает отвергать предложения о прекращении огня и не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу с Украиной. В Институте изучения войны считают, что Москва настаивает на своих максималистских требованиях, а также может использовать жесткую риторику в преддверии выборов в Госдуму.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 14 августа, передает Новини.LIVE.

Лавров заявил об отказе от прекращения огня

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на прекращение огня, которое будет предполагать фиксацию нынешней линии фронта.

По его словам, российская сторона намерена продолжать боевые действия до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование, соответствующее требованиям Кремля. Лавров назвал желаемый результат "долгосрочным, надежным и устойчивым".

Ранее, 12 августа, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявлял, что Россия может остановить или завершить войну только на своих условиях. В ISW считают, что подобные заявления демонстрируют сохранение Москвой максималистских целей.

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В Кремле делают ставку на провоенную риторику

Аналитики ISW предполагают, что российское руководство намеренно усиливает категоричную риторику в отношении переговоров в преддверии выборов в Государственную думу РФ, запланированных на 18–20 сентября.

По мнению экспертов, Кремль может пытаться консолидировать российское общество вокруг провоенной позиции и представить продолжение войны как необходимое условие достижения заявленных Россией целей.

В ISW отмечают, что систематическое отклонение украинских предложений о прекращении огня свидетельствует о нежелании Москвы завершать войну на условиях, не предусматривающих выполнения ее максималистских требований.

Россия отвергает даже ограниченные договоренности

Отдельно аналитики обратили внимание на позицию России в отношении предложений об ограничении боевых действий в Чёрном море. Москва отклонила инициативы Турции и Украины о введении моратория на удары по морским целям.

В ISW считают, что это является еще одним свидетельством систематического отказа Кремля даже от ограниченных дипломатических договоренностей, которые могли бы снизить интенсивность боевых действий.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский продолжает заявлять о готовности Киева к переговорам и поиску путей завершения войны. Аналитики отмечают, что российская риторика о якобы неготовности Украины к миру не соответствует действиям Киева.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на прекращение боевых действий по нынешней линии фронта в Украине. По его словам, Москва не рассматривает ни временное перемирие, ни замораживание конфликта на текущих позициях. Лавров утверждает, что прекращение войны возможно лишь в рамках "долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования".

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что российский лидер Владимир Путин в конечном итоге будет вынужден прекратить войну против Украины. По его словам, Киев совместно с международными партнерами разработал общий план, призванный усилить давление на Кремль. В то же время глава государства подчеркнул важность удержания фронта, укрепления ПВО и нанесения ответных ударов.