В ISW пояснили, чому Кремль відмовляється від переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія продовжує відкидати пропозиції щодо припинення вогню та не демонструє готовності до конструктивного діалогу з Україною. В Інституті вивчення війни вважають, що Москва наполягає на власних максималістських вимогах, а також може використовувати жорстку риторику напередодні виборів до Держдуми.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 серпня, передає Новини.LIVE.

Лавров заявив про відмову від припинення вогню

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на припинення вогню, яке передбачатиме фіксацію нинішньої лінії фронту.

За його словами, російська сторона має намір продовжувати бойові дії доти, доки не буде досягнуто врегулювання, яке відповідатиме вимогам Кремля. Лавров назвав бажаний результат "довгостроковим, надійним та стійким".

Раніше, 12 серпня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також заявляв, що Росія може зупинити або завершити війну лише на власних умовах. В ISW вважають, що подібні заяви демонструють збереження Москвою максималістських цілей.

Читайте також:

У Кремлі роблять ставку на провоєнну риторику

Аналітики ISW припускають, що російське керівництво навмисно посилює категоричну риторику щодо переговорів напередодні виборів до Державної думи РФ, які заплановані на 18–20 вересня.

На думку експертів, Кремль може намагатися консолідувати російське суспільство навколо провоєнної позиції та представити продовження війни як необхідну умову досягнення заявлених Росією цілей.

В ISW зазначають, що систематичне відхилення українських пропозицій щодо припинення вогню свідчить про небажання Москви завершувати війну на умовах, які не передбачають виконання її максималістських вимог.

Росія відкидає навіть обмежені домовленості

Окремо аналітики звернули увагу на позицію Росії щодо пропозицій про обмеження бойових дій у Чорному морі. Москва відхилила ініціативи Туреччини та України щодо мораторію на удари по морських цілях.

В ISW вважають, що це є ще одним свідченням систематичної відмови Кремля навіть від обмежених дипломатичних домовленостей, які могли б знизити інтенсивність бойових дій.

Водночас президент України Володимир Зеленський продовжує заявляти про готовність Києва до переговорів і пошуку шляхів завершення війни. Аналітики наголошують, що російська риторика щодо української нібито неготовності до миру не відповідає діям Києва.

Новини.LIVE писали, що Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на припинення бойових дій по нинішній лінії фронту в Україні. За його словами, Москва не розглядає ані тимчасове перемир’я, ані замороження конфлікту на поточних позиціях. Лавров стверджує, що припинення війни можливе лише в межах "довгострокового, надійного та стійкого врегулювання".

Також Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що російський лідер Володимир Путін зрештою буде змушений припинити війну проти України. За його словами, Київ разом із міжнародними партнерами напрацював спільний план, покликаний посилити тиск на Кремль. Водночас глава держави наголосив на важливості утримання фронту, зміцнення ППО та завдання ударів у відповідь.