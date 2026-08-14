Лавров заявил, что перемирия на линии фронта в Украине не будет

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает возможность прекращения боевых действий по нынешней линии боевого столкновения в Украине. По его словам, российская сторона не заинтересована во временном перемирии или фактическом замораживании войны на текущих позициях; он утверждает, что прекращение боевых действий возможно лишь в рамках "долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования".

Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Лавров отверг идею перемирия

По словам главы МИД РФ, простое прекращение боевых действий на текущей линии фронта для России неприемлемо. Он заявил, что Москва якобы стремится не к временному перемирию, а к полному урегулированию конфликта на условиях, которые она считает приемлемыми.

Лавров также использовал риторику о Второй мировой войне, заявив, что остановка на линии соприкосновения якобы позволила бы "перечеркнуть подвиг" советских военных.

Россия угрожает усилить удары

Кроме того, Лавров заявил, что Россия намерена действовать более жестко и наносить удары по тем объектам, которые, по его словам, поддерживают обороноспособность Украины.

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Таким образом, глава российского МИД фактически отверг сценарий простого "замораживания" войны по нынешней линии фронта и заявил о необходимости более широкого урегулирования. В то же время его заявления об условиях завершения войны отражают позицию российской стороны.

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