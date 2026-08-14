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Главная Новости дня Лавров: перемирия по линии фронта в Украине не будет

Лавров: перемирия по линии фронта в Украине не будет

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 13:33
Лавров заявил, что перемирия на линии фронта в Украине не будет
Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает возможность прекращения боевых действий по нынешней линии боевого столкновения в Украине. По его словам, российская сторона не заинтересована во временном перемирии или фактическом замораживании войны на текущих позициях; он утверждает, что прекращение боевых действий возможно лишь в рамках "долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования".

Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Лавров отверг идею перемирия

По словам главы МИД РФ, простое прекращение боевых действий на текущей линии фронта для России неприемлемо. Он заявил, что Москва якобы стремится не к временному перемирию, а к полному урегулированию конфликта на условиях, которые она считает приемлемыми.

Лавров также использовал риторику о Второй мировой войне, заявив, что остановка на линии соприкосновения якобы позволила бы "перечеркнуть подвиг" советских военных.

Россия угрожает усилить удары

Кроме того, Лавров заявил, что Россия намерена действовать более жестко и наносить удары по тем объектам, которые, по его словам, поддерживают обороноспособность Украины.

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Таким образом, глава российского МИД фактически отверг сценарий простого "замораживания" войны по нынешней линии фронта и заявил о необходимости более широкого урегулирования. В то же время его заявления об условиях завершения войны отражают позицию российской стороны.

Новини.LIVE писали, что пресс-служба Минобороны России обнародовала изображение ударного беспилотника с надписью "Как снег на голову". Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что публичные намеки российского ведомства на зимние удары по энергетической инфраструктуре могут обернуться проблемами с электроэнергией, топливом и теплом для самих россиян.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска ежедневно применяют около 220 управляемых авиабомб против прифронтовых украинских общин. По его словам, в результате ночной атаки 14 августа погибли ребенок и двое взрослых в двух областях, а более 20 человек получили ранения.

Сергей Лавров перемирие война в Украине Россия фронт
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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