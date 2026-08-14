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Минобороны РФ открыто угрожает Украине ударами по энергетике

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Дата публикации 14 августа 2026 11:44
Заявления Минобороны РФ о «зимнем терроре»: комментарий Андрея Коваленко
Запуск ударного дрона. Фото: российские СМИ

Пресс-служба российского Министерства обороны опубликовала фото ударного беспилотника с надписью "Как снег на голову". Однако публичные намеки Минобороны РФ на зимние атаки на энергетику приведут к проблемам со светом, топливом и теплом у самих россиян. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что вражеское ведомство своими террористическими заявлениями фактически подписало приговор собственным гражданам.

Об этом Андрей Коваленко заявил на своей странице в Telegram, передает Новини.LIVE.

Россия открыто угрожает Украине атаками в зимний период

Поводом для реакции стала публикация вражеским ведомством изображения беспилотника с откровенными обещаниями устроить «заморозку».

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Публикация Минобороны РФ. Фото: скриншот

В ответ на такие демонстративные шаги глава ЦПД отметил, что демонстрация средств поражения не является эксклюзивным инструментом давления.

"Там российское министерство убийств выложило фоточку "Шахеда" и пообещало «заморозку». Я бы тоже мог выложить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже что-то подобное написать. Но зачем, если Минобороны РФ таким образом и так обратилось к россиянам", — подчеркнул Андрей Коваленко.

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Оригинал изображения, опубликованного Минобороны РФ. Фото: скриншот

По словам руководителя ЦПД, попытка агрессора вести энергетический шантаж неизбежно обернется против жителей самой России, которые почувствуют дефицит базовых ресурсов.

"Теперь россияне могут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, а у некоторых — и тепла, наряду с топливом. Все благодаря Минобороны РФ. Зеркало всегда работает. Что посеешь — то и пожнешь", — подытожил чиновник.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Россия всесторонне готовится к зимней кампании атак на Украину, поскольку знает слабые места противовоздушной обороны.

По оценкам разведки, запас российских ударных дронов типа «Шахед/Герань» уже достиг отметки в 6,2 тысячи единиц, однако производственные мощности противника до сих пор ограничивают возможность их непрерывного и равномерного массированного применения.

Вместо этого акцент сместился на баллистическое вооружение: за последние месяцы интенсивность таких ударов возросла более чем в три раза. Причиной смены россиянами типа оружия является дефицит перехватчиков для систем Patriot в Украине, способных эффективно сбивать баллистические ракеты. Из-за этого российский ВПК переориентировался на ускоренный выпуск крылатых и баллистических ракет.

беспилотники дроны война в Украине энергетика Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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