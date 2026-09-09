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Трамп утверждает, что Путин хочет заключить соглашение по войне

Ua ru
9 сентября 2026 21:45
Трамп заявил, что Путин хочет заключить соглашение о прекращении войны
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал его "замечательным". Кроме того, Трамп утверждает, что Путин хочет заключить соглашение о прекращении войны.

Об этом Дональд Трамп заявил в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

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Беседа с Трампом и Путиным

"У нас был замечательный разговор. Он хочет заключить соглашение", — говорит Трамп о беседе с Путиным.

По его словам, если Зеленский хочет заключить соглашение, то это было бы очень хорошо.

В то же время американский лидер отметил, что ненависть между Зеленским и Путиным задерживает заключение соглашения.

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"Задержка — это два человека, которые ненавидят друг друга", — заявил Трамп.

Он уверен, что соглашение заключить можно. По его словам, Путин и Зеленский устали воевать.

Как писали Новини.LIVE, Путин заставил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера несколько часов ждать встречи в Кремле. Такое поведение могло быть демонстрацией его «влиятельности» накануне выборов в Госдуму РФ.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва положительно оценивает подход США к переговорам о прекращении войны против Украины. По его словам, американская сторона якобы учитывает ситуацию на поле боя.

Кроме того, недавно Зеленский сообщил, что рассчитывает встретиться с Трампом в 20-х числах этого месяца. Одной из тем переговоров должно стать получение Украиной антибаллистических ракет.

США война владимир путин Дональд Трамп Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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