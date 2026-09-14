Зеленский: Украина предложила России прекратить удары по инфраструктуре

Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Дональда Трампа о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности не наносить удары по энергетическим объектам. Зеленский заявил, что Киев предложил партнерам обеспечить такую договоренность, однако ожидает от них конкретики и гарантий её соблюдения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

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Украина готова к взаимному отказу от ударов

По словам Зеленского, Украина заинтересована в защите критически важной инфраструктуры, в частности энергетики, продовольственных объектов, портов и логистики.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Президент отметил, что российские удары регулярно наносятся по объектам, обеспечивающим базовые потребности населения. Среди них — украинская энергетика, портовая инфраструктура, логистические объекты, а также склады с продовольствием и фармацевтическими препаратами.

В то же время Зеленский заявил, что Украина не уверена в готовности России соблюдать подобные договоренности.

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"Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по нашей электросети, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, транспортировке продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее воздержание от наших ударов", — заявил президент.

Зеленский ожидает конкретики от партнеров

Президент подчеркнул, что потенциальная договоренность должна быть надежной и долгосрочной. По его словам, она должна реально влиять на жизнь людей, а не предусматривать краткосрочное снижение интенсивности ударов.

Зеленский также выразил обеспокоенность тем, что договоренность может быть использована Россией лишь на определенный период.

"Чтобы это было надежным, долгосрочным и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на это время ослабление напряжения в отношении бензина и дизеля", — отметил он.

По словам президента, прекращение ударов по критической инфраструктуре может стать первым шагом к более широкой деэскалации.

"Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг в отношении критической инфраструктуры может стать первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики", — заявил Зеленский.

Что заявил Трамп о договоренности Украины и РФ

Как писали Новини.LIVE, Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В то же время официального подтверждения такой договоренности со стороны Киева и Москвы на момент публикации не было.

Также Новини.LIVE сообщали, что Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по запасам дизельного топлива в России. Президент США заявил, что такие атаки, по его мнению, приводят к дефициту дизельного топлива, при этом не выступив против ударов Украины по другим целям на территории РФ.