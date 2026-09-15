Сибига заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с РФ

Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией. По его словам, ещё несколько партнёров представили предложения по выработке такого соглашения.

Об этом Андрей Сибига сообщил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Энергетическое перемирие между Украиной и Россией

"Украина готова к такому перемирию. Партнеры знают нашу позицию. И, кстати, есть еще несколько предложений от наших ближайших партнеров, международных партнеров, чтобы работать в этом направлении, чтобы мы совместными усилиями достигли этого энергетического перемирия", — отметил Сибига.

Министр иностранных дел заявил, что Украина надеется, что эти усилия приведут к желаемому результату. На данный момент окончательного соглашения с Россией достигнуто не было.

Как писали Новини.LIVE, лидер США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой между Киевом и Москвой договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам. Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что Киев готов согласиться на такой формат, если он станет реальным шагом к деэскалации и будет способствовать прекращению российских атак.

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В то же время The Financial Times сообщило, что на данный момент официальной договоренности об энергетическом перемирии между сторонами не было. Таким образом, по данным издания, американский президент мог преждевременно объявить о достижении договоренностей.

В то же время российские оккупанты продолжили атаковать энергетику Украины. В частности, в Запорожской области ранения получили двое энергетиков.