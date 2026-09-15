Сибіга заявив про готовність України до енергетичного перемир’я з РФ

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до енергетичного перемирʼя з Росією. За його словами ще декілька партнерів передали пропозиції стосовно роботи над такою домовленістю.

Про це Андрій Сибіга повідомив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією

"Україна готова до такого перемирʼя. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я", — зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ заявив, що Україна сподівається, що ці зусилля призведуть до бажаного результату. Наразі остаточної угоди з Росією не досягнуто.

Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту між Києвом і Москвою домовленість щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах. Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що Київ готовий погодитися на такий формат, якщо він стане реальним кроком до деескалації та сприятиме припиненню російських атак.

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Водночас The Financial Times повідомило, що наразі офіційної домовленості про енергетичне перемир’я між сторонами не було. Таким чином, за даними видання, американський президент міг передчасно оголосити про досягнення домовленостей.

Водночас російські окупанти продовжили атакувати енергетику України. Зокрема, у Запорізькій області поранення отримали двоє енергетиків.