Трамп передчасно оголосив про енергетичне перемир'я з РФ: дані FT

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент США Дональд Трамп поспішив заявити про припинення російсько-українських ударів по енергетиці. Станом на 14 вересня жодної такої угоди про перемир'я між країнами не існує, слова президента США застали буквально Київ зненацька. Тим часом кремлівський диктатор Володимир Путін саботує переговори, сподіваючись дотиснути українців узимку задля поступок своїми атаками на енергетику.

Про це йдеться у статті The Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Трамп оголосив енергетичне перемир'я, якого не існує

Президент США використав тему припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та РФ заради піару. Як повідомляє Financial Times із посиланням на двох українських посадовців, Дональд Трамп зробив гучну заяву, щоб показати американцям свою боротьбу з високими цінами на пальне. Джерела стверджують, що цей несподіваний анонс сильно здивував українських посадовців та буквально заскочив зненацька через відсутність надійних російських гарантій.

Ситуацію прокоментував головний український кореспондент FT Крістофер Міллер у соціальній мережі X (Twitter).

Він наголосив, що очільник Білого дому явно випередив події.

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Повідомлення Крістофера Міллера. Фото: скриншот

"За інформацією осіб, залучених до процесу в Києві, ця справа перебуває на стадії опрацювання, однак вони попереджають, що остаточної домовленості ще немає", — зазначив журналіст.

Фактично станом на 14 вересня жодного затвердженого документа про зупинку атак не існує. Варто зазначити, що Дональд Трамп вже не вперше вихваляється угодами, які Кремль згодом ігнорує або відкрито зриває.

Крістофер Міллер нагадує, що попередні спроби США домогтися припинення вогню по енергетичній інфраструктурі зазнали невдачі. Російська сторона продовжує системно саботувати перемовини. Співрозмовники видання, знайомі з позицією Кремля, стверджують, що Володимир Путін категорично не хоче укладати угоду до зими. Російський диктатор розраховує, що зимові атаки по українській генерації створять максимальний тиск і змусять населення піти на поступки.

Новини.LIVE писали про те, що Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість між Києвом та Москвою щодо взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі. За твердженням президента США, сторони зобов'язалися не бити по енергетичних об'єктах одна одної, проте ані українська, ані російська влада офіційно існування таких домовленостей не підтвердила.

Зі свого боку раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров відкинув ідею фіксації перемир'я по поточній лінії фронту. Він наголосив, що Москву не влаштовує сценарій заморожування бойових дій чи тимчасової паузи на зайнятих позиціях.