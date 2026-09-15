Трамп преждевременно объявил об энергетическом перемирии с РФ: данные FT

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент США Дональд Трамп поспешил заявить о прекращении российско-украинских ударов по энергетике. По состоянию на 14 сентября никакого такого соглашения о перемирии между странами не существует, и слова президента США застали Киев буквально врасплох. Между тем кремлевский диктатор Владимир Путин саботирует переговоры, надеясь заставить украинцев пойти на уступки зимой с помощью своих атак на энергетику.

Об этом говорится в статье The Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Трамп объявил энергетическое перемирие, которого не существует

Президент США использовал тему прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре между Украиной и РФ ради пиара. Как сообщает Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников, Дональд Трамп сделал громкое заявление, чтобы показать американцам свою борьбу с высокими ценами на топливо. Источники утверждают, что этот неожиданный анонс сильно удивил украинских чиновников и буквально застал врасплох из-за отсутствия надежных российских гарантий.

Ситуацию прокомментировал главный украинский корреспондент FT Кристофер Миллер в социальной сети X (Twitter).

Он подчеркнул, что глава Белого дома явно опередил события.

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Сообщение Кристофера Миллера. Фото: скриншот

«По информации лиц, вовлеченных в процесс в Киеве, этот вопрос находится на стадии проработки, однако они предупреждают, что окончательной договоренности пока нет», — отметил журналист.

Фактически по состоянию на 14 сентября никакого утвержденного документа о прекращении атак не существует. Стоит отметить, что Дональд Трамп уже не впервые хвастается соглашениями, которые Кремль впоследствии игнорирует или открыто срывает.

Кристофер Миллер напоминает, что предыдущие попытки США добиться прекращения атак на энергетическую инфраструктуру потерпели неудачу. Российская сторона продолжает систематически саботировать переговоры. Собеседники издания, знакомые с позицией Кремля, утверждают, что Владимир Путин категорически не хочет заключать соглашение до зимы. Российский диктатор рассчитывает, что зимние атаки на украинские электростанции создадут максимальное давление и заставят население пойти на уступки.

Новини.LIVE писали о том, что Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности между Киевом и Москвой о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. По утверждению президента США, стороны обязались не наносить удары по энергетическим объектам друг друга, однако ни украинские, ни российские власти официально не подтвердили существование таких договоренностей.

Со своей стороны, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отверг идею фиксации перемирия по текущей линии фронта. Он подчеркнул, что Москву не устраивает сценарий замораживания боевых действий или временной паузы на занятых позициях.