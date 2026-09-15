Російські удари залишили без світла споживачів у п’яти областях України

Енергетики. Фото: ДТЕК

В Україні у вівторок, 15 вересня, внаслідок російських ударів споживачі в пʼяти областях залишилися без світла. Крім того, у Запорізькій області через атаку окупантів на енергообʼєкт поранення отримали двоє енергетиків.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Новини.LIVE.

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Наслідки російських ударів

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергоінфраструктури знеструмлена частина споживачів у декількох областях:

Волинській;

Донецькій;

Запорізькій;

Харківській;

Херсонській.

Відновлення проводять на всіх ділянках, де це можливо з огляду на безпекову ситуацію.

"У Запорізькій області внаслідок атаки БпЛА по енергетичному об’єкту двоє енергетиків отримали поранення. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається уся необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки негоди

Внаслідок поганих погодних умов без світла залишаються споживачі в Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, у Міненерго просять перенести активне енергоспоживання на денний час.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Енергетичне перемирʼя

Як писали Новини.LIVE, американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. За його словами, Київ має припинити атаки на російські енергетичні об’єкти, а Москва взяла на себе аналогічне зобов’язання.

Згодом український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Київ готовий підтримати такий крок, якщо він стане початком зниження ескалації та призведе до припинення російських обстрілів.

А за інформацією The Financial Times, наразі угоди про перемир'я між Україною та Росією не існує. Трамп поспішив із своєю заявою про припинення вогню.