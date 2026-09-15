Российские удары оставили без света потребителей в пяти областях Украины

Энергетики. Фото: ДТЭК

В Украине во вторник, 15 сентября, в результате российских ударов потребители в пяти областях остались без света. Кроме того, в Запорожской области в результате атаки оккупантов на энергообъект ранения получили двое энергетиков.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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Последствия российских ударов

В результате боевых действий и обстрелов энергоинфраструктуры отключена часть потребителей в нескольких областях:

Волынской;

Донецкой;

Запорожской;

Харьковской;

Херсонской.

Восстановительные работы ведутся на всех участках, где это возможно с учетом ситуации с безопасностью.

"В Запорожской области в результате атаки БпЛА на энергетический объект двое энергетиков получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

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Последствия непогоды

В результате плохих погодных условий без света остаются потребители в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. В настоящее время ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в Минэнерго просят перенести активное энергопотребление на дневное время.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Энергетическое перемирие

Как писали Новини.LIVE, американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились воздерживаться от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. По его словам, Киев должен прекратить атаки на российские энергетические объекты, а Москва взяла на себя аналогичное обязательство.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов поддержать такой шаг, если он станет началом снижения эскалации и приведет к прекращению российских обстрелов.

А по информации The Financial Times, на данный момент соглашения о перемирии между Украиной и Россией не существует. Трамп поспешил со своим заявлением о прекращении огня.