Российские удары оставили без света потребителей в пяти областях Украины

Пять областей остались без света из-за обстрелов РФ, ранены энергетики
В Украине во вторник, 15 сентября, в результате российских ударов потребители в пяти областях остались без света. Кроме того, в Запорожской области в результате атаки оккупантов на энергообъект ранения получили двое энергетиков.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Новини.LIVE.
Последствия российских ударов
В результате боевых действий и обстрелов энергоинфраструктуры отключена часть потребителей в нескольких областях:
- Волынской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Харьковской;
- Херсонской.
Восстановительные работы ведутся на всех участках, где это возможно с учетом ситуации с безопасностью.
"В Запорожской области в результате атаки БпЛА на энергетический объект двое энергетиков получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Последствия непогоды
В результате плохих погодных условий без света остаются потребители в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. В настоящее время ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, в Минэнерго просят перенести активное энергопотребление на дневное время.
Энергетическое перемирие
Как писали Новини.LIVE, американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились воздерживаться от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. По его словам, Киев должен прекратить атаки на российские энергетические объекты, а Москва взяла на себя аналогичное обязательство.
Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов поддержать такой шаг, если он станет началом снижения эскалации и приведет к прекращению российских обстрелов.
А по информации The Financial Times, на данный момент соглашения о перемирии между Украиной и Россией не существует. Трамп поспешил со своим заявлением о прекращении огня.