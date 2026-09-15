Зеленський заявив, що енергетичного перемир’я між Україною та Росією немає

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний момент енергетичного перемир’я між Україною та Росією, про яке нещодавно згадав президент США Дональд Трамп, поки що немає. При цьому Київ готовий піти на припинення цих ударів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю глави держави для CBS News.

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Що сказав Зеленський про енергетичне перемир’я з Росією

Під час бесіди український лідер заявив, що поки що енергетичного перемир’я між країнами немає. Він пояснив, що диктатор РФ Володимир Путін не поважає і не збирається думати про те, як вести переговори зі слабкими людьми, і тому Україна відповідає.

Водночас він зазначив, що Київ готовий до припинення ударів по енергетиці, однак Україна та Росія по-різному трактують поняття енергетики.

"Тому ми відповідаємо. Ми ніколи не атакуємо першими. Коли Стів і Джаред були тут і порушили цю тему, тобто те, про що президент Трамп згадував у своїх повідомленнях. Вони сказали: "Давайте подумаємо про ці нафтопереробні заводи та інші енергетичні об’єкти". Я сказав: "Послухайте, ми готові до енергетичного перемир’я, але ви маєте розуміти, що це означає для нас. Для Путіна енергетика — це продаж нафти, продаж газу. Для нас енергетика — це забезпечення електроенергією наших людей. Ось і все", — пояснив Зеленський.

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Також президент України прокоментував російський удар по поїзду біля кордону з Польщею, в якому перебували представники США та Європи.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, а може, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали", — підсумував глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією нібито досягнуто домовленості про припинення ударів по енергетиці одна одної. Зокрема, Київ не атакуватиме російські енергетичні об’єкти, а Москва нібито погодилася вчинити так само.

Також ми писали, що Зеленський після цього розповів, що США запропонували припинити взаємні удари, але зазначив, що Київ чекає на конкретні пропозиції щодо енергетичного перемир’я.