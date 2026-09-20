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Главная Новости дня Зеленский отправится в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН

Зеленский отправится в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН

Ua ru
20 сентября 2026 16:17
Украинская делегация отправляется в США на Генеральную Ассамблею и в Совет Безопасности ООН
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В среду, 23 сентября, глава государства должен выступить на общих дебатах и принять участие в заседании Совбеза ООН по Украине.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укринформ.

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Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленский посетит Нью-Йорк

Неделя Генеральной Ассамблеи начнется 22 сентября в штаб-квартире ООН. Общие дебаты 81-й сессии продлятся с 22 по 28 сентября, а председательствовать на них будет президент Генассамблеи, представитель Бангладеш Халилур Рахман. Темой дебатов в этом году станет восстановление доверия и управление трансформацией для эффективной работы ООН.

Выступление Зеленского на общих дебатах запланировано на 23 сентября. В тот же день глава государства должен принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня о поддержании мира и безопасности в Украине.

Украинская делегация во время пребывания в Нью-Йорке планирует поднять ряд международно-правовых вопросов. Среди них — создание Специального трибунала по преступлению агрессии, работа Реестра ущерба и формирование Международной компенсационной комиссии.

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Украина проведет саммит Крымской платформы

На полях Генеральной Ассамблеи 23 сентября также должен состояться саммит Международной Крымской платформы. Кроме того, украинские чиновники примут участие в ряде других мероприятий, в частности посвященных энергетической устойчивости и зеленому восстановлению Украины.

Первая леди Елена Зеленская должна принять участие в мероприятии высокого уровня для первых леди и джентльменов. Украинская делегация также готовит к подписанию на полях Генассамблеи шесть двусторонних документов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возможной встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Также Новини.LIVE писал о возможности договоренностей об энергетическом перемирии при участии США. Андрей Сибига заявил, что Украина рассматривает одновременное прекращение ударов по энергетике и перемирие в Черном море.

Владимир Зеленский ООН визит Совбез ООН Генасамблея ООН
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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