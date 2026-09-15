Зустріч Зеленського і Трампа очікується на Генасамблеї ООН

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік. Фото: Уляна Бойчук

Володимир Зеленський розраховує на зустріч із Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це під час Саміту Дій на підтримку України у Вашингтоні заявив Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік, підкресливши готовність Києва до мирних переговорів.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук ексклюзивно з брифінгу.

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Зеленський і Трамп можуть незабаром зустрітися

Президент Володимир Зеленський розраховує на зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це під час Саміту Дій на підтримку України у Вашингтоні заявив Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік, передає кореспондентка Уляна Бойчук.

За його словами, українська сторона цінує будь-яку можливість для зустрічі двох лідерів, незалежно від того, відбудеться вона на території Сполучених Штатів чи будь-де інде.

"Ми очікуємо, що під час Генасамблеї ООН обидва лідери сядуть за стіл переговорів і обговорять просування миру, аби війна Росії завершилася справедливим і тривалим врегулюванням, а українці змогли повернутися до нормального життя. Це абсолютний пріоритет для нас", — зазначив Денис Сєнік.

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Дипломат нагадав, що Володимир Зеленський неодноразово підтверджував готовність України до мирних переговорів, зокрема у тристоронньому форматі, однак наразі Росія на це не погоджується.

"Те, що ми чуємо зараз, — це радше відмовки, аби не проводити зустріч у жодному форматі, ніж готовність сісти за стіл переговорів і нарешті домовитися про завершення війни", — підкреслив він.

За словами Сєніка, Зеленський також готовий до будь-яких форматів припинення вогню, хай то енергетичне перемир'я чи мораторій на удари по критичній інфраструктурі.

"Ми готові. Потрібна лише згода обох сторін. Україна — готова", — резюмував Тимчасовий повірений у справах України в США.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна офіційно поінформувала США про небезпеку виходу російської агресії за межі українських кордонів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Київ веде постійні консультації із західними союзниками для зменшення загроз для європейського континенту й наполягає на терміновому посиленні систем ППО.

Водночас американський переговорник Джаред Кушнер повідомив, що Вашингтон сформував чітке бачення шляхів припинення війни та досягнення стійкого миру. За його словами, з грудня він аналізував позиції як Києва, так і Москви, підкресливши, що максимально швидке завершення бойових дій є критично важливим для України, глобальної безпеки та військових.