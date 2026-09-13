Україна вже поінформувала США про загрозу для НАТО - Сибіга

Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ уже проінформував Сполучені Штати про ризики, пов’язані з поширенням російської агресії за межі України. Україна також проводить консультації з партнерами щодо мінімізації загроз для країн Європи та наголошує на необхідності посилення протиповітряної оборони.

Про це він повідомив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Сибіга: війна вже не обмежується територією України

Глави МЗС України повідомив журналістці Новини.LIVE, нові прояви російської агресії є відповіддю Кремля на міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру.

"Путін своєю ескалацією відповідає на всі мирні зусилля, які на сьогодні відбуваються", — заявив Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Україна вже повідомила Сполучені Штати про ризики, які виникають через російські атаки, та перебуває з партнерами у консультаціях щодо способів їх мінімізації.

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"Ми не просто будемо, ми вже проінформували про ці ризики, які існують, ми перебуваємо в консультації, як мінімізувати ці ризики", — сказав український політик.

Андрій Сибіга зазначив, що війна дедалі більше виходить за межі української території. Адже про це свідчать і заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який говорив про прояви війни в окремих європейських країнах.

Україна закликає посилити захист неба

Головним кроком для зменшення загроз для європейських держав Сибіга назвав посилення української протиповітряної оборони.

"Найголовніше для нас — це закрити українське небо", — наголосив міністр.

Він повідомив, що захист українського повітряного простору одночасно зменшить ризики для сусідніх із Україною країн.

"Закриття українського неба фактично означає закриття європейського неба, це мінімізує, скажімо, зменшує загрозу для прикордонних країн", — пояснив глава МЗС.

Водночас Україна потребує не лише додаткових систем протиповітряної оборони, а й допомоги у розвитку власного виробництва засобів боротьби з російськими безпілотниками.

Україна потребує дронів-перехоплювачів

Серед пріоритетних напрямів глава МЗС назвав розвиток українських спроможностей із виробництва дронів-перехоплювачів. Такі засоби мають бути здатні протидіяти, зокрема, реактивним безпілотникам, які Росія почала масово застосовувати.

"Нам потрібна пріоритетна допомога в закритті неба, з одного боку, а з іншого боку — наростити наші спроможності у виробництві засобів протидії", — заявив міністр.

Андрій Сибіга також наголосив на необхідності інших асиметричних заходів, у реалізації яких Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російський безпілотник атакував район пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ на українсько-польському кордоні. Пізніше стало відомо, що через ризик заходу безпілотників у повітряний простір Польщі в прикордонній зоні оголосили повітряну тривогу, після чого польські ВПС підняли в повітря винищувачі.

Раніше Новини.LIVE інформували, що на думку Андрія Сибіги, участь Сполучених Штатів Америки має ключове та вирішальне значення для припинення війни й досягнення справедливого та тривалого миру. Також він додав, що Україна нині докладає максимальних зусиль для прискорення євроінтеграції, незважаючи на повномасштабну війну та значне навантаження на державні інституції.