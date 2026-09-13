Борис Джонсон опинився під атакою дронів РФ: деталі інциденту

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Boris Johnson/Facebook

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер та інші європейські посадовці опинилися поблизу району ударів російських безпілотників на українсько-польському кордоні. Спецпоїзд із делегацією зупинили через загрозу атаки, після чого пасажирів евакуювали, однак усі вони залишилися неушкодженими.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, передає Новини.LIVE.

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Російські дрони атакували прикордонну інфраструктуру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що російський безпілотник ударив поблизу прикордонного переходу Ягодин — Дорогуськ на українсько-польському кордоні.

Допис Андрія Сибіги. Скріншот: Х

Польські військові підтвердили факт атаки. Через загрозу проникнення безпілотників у повітряний простір Польщі в прикордонному районі оголосили повітряну тривогу, а польські військово-повітряні сили підняли в небо винищувачі.

Атака сталася неподалік від залізничного маршруту Київ — Варшава. Унаслідок удару було пошкоджено локомотив, проте інформації про постраждалих не надходило.

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Борис Джонсон і радник Мерца були серед пасажирів

Після завершення конференції тим самим спеціальним поїздом до Польщі повертався колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Після зупинки потяга через попередження про безпілотник провідники розбудили пасажирів та організували евакуацію. Згодом, коли в районі більше не зафіксували дронів, рух дозволили відновити. Усі пасажири спецпоїзда залишилися неушкодженими.

Серед пасажирів також був депутат німецького Бундестагу від партії "Зелених" Робін Вагенер. Він назвав атаку небезпечною ескалацією російської війни та заявив, що Москва дедалі ближче підводить бойові дії до кордонів Європейського Союзу та НАТО.

Відомо, що ще одним із безпосередніх свідків російської атаки став Гюнтер Зауттер — радник із питань зовнішньої та безпекової політики у Відомстві федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Зауттер повертався з Києва до Польщі нічним поїздом у суботу ввечері. Близько п’ятої години ранку приватно орендований потяг зупинився поблизу польського кордону через удари російських безпілотників у прикордонному районі. Частину поїзда евакуювали з міркувань безпеки. Разом із Зауттером у спецпоїзді перебували радники з питань безпеки інших європейських урядів, члени німецького Бундестагу, дипломати та представники академічного середовища.

Делегація перебувала в Києві для обговорення можливих шляхів завершення війни Росії проти України.

Новини.LIVE інформували, що російські війська продовжують дроновий терор залізничної інфраструктури. У неділю, 13 вересня, стало відомо, що за два кілометри від державного кордону з Польщею РФ завдала удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Новини.LIVE писали, що масована атака російських ударних дронів охопила низку західних областей України, спричинивши пошкодження інфраструктури та житлових будинків. В Івано-Франківську через удари РФ повністю зупинили роботу залізничного вокзалу та міського громадського транспорту, а вибухи й падіння уламків зафіксували також на Волині, Хмельниччині, Тернопільщині та Рівненщині.