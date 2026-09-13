Борис Джонсон подвергся атаке дронов РФ: подробности инцидента

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Boris Johnson/Facebook

Бывший преьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер и другие европейские чиновники оказались вблизи района ударов российских беспилотников на украинско-польской границе. Специальный поезд с делегацией остановили из-за угрозы атаки, после чего пассажиров эвакуировали, однако все они остались невредимыми.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, передает Новини.LIVE.

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Российские дроны атаковали пограничную инфраструктуру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что российский беспилотник нанес удар вблизи пограничного перехода Ягодин — Дорогуск на украинско-польской границе.

Сообщение Андрея Сибиги. Скриншот: Х

Польские военные подтвердили факт атаки. Из-за угрозы проникновения беспилотников в воздушное пространство Польши в приграничном районе объявили воздушную тревогу, а польские военно-воздушные силы подняли в небо истребители.

Атака произошла недалеко от железнодорожной линии Киев — Варшава. В результате удара был поврежден локомотив, однако информации о пострадавших не поступало.

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Борис Джонсон и советник Мерца были среди пассажиров

По завершении конференции тем же специальным поездом в Польшу возвращался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

После остановки поезда из-за предупреждения о беспилотнике проводники разбудили пассажиров и организовали эвакуацию. Впоследствии, когда в районе больше не зафиксировали дронов, движение разрешили возобновить. Все пассажиры спецпоезда остались невредимыми.

Среди пассажиров также находился депутат немецкого Бундестага от партии "Зелёных" Робин Вагенер. Он назвал атаку опасной эскалацией российской войны и заявил, что Москва всё ближе подводит боевые действия к границам Европейского Союза и НАТО.

Известно, что ещё одним из непосредственных свидетелей российской атаки стал Гюнтер Зауттер — советник по вопросам внешней политики и безопасности в ведомстве федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

Зауттер возвращался из Киева в Польшу на ночном поезде в субботу вечером. Около пяти часов утра частно арендованный поезд остановился вблизи польской границы из-за ударов российских беспилотников в приграничном районе. Часть поезда была эвакуирована из соображений безопасности. Вместе с Зауттером в спецпоезде находились советники по вопросам безопасности других европейских правительств, члены немецкого Бундестага, дипломаты и представители академических кругов.

Делегация находилась в Киеве для обсуждения возможных путей завершения войны России против Украины.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают дронный террор против железнодорожной инфраструктуры. В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что в двух километрах от государственной границы с Польшей РФ нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда.

Новини.LIVE писали, что массированная атака российских ударных дронов охватила ряд западных областей Украины, повредив инфраструктуру и жилые дома. В Ивано-Франковске из-за ударов РФ полностью остановили работу железнодорожного вокзала и городского общественного транспорта, а взрывы и падение обломков зафиксировали также на Волыни, в Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях.