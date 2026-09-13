Украина уже проинформировала США об угрозе для НАТО — Сибига

Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев уже проинформировал Соединённые Штаты о рисках, связанных с распространением российской агрессии за пределы Украины. Украина также проводит консультации с партнерами по вопросам минимизации угроз для стран Европы и подчеркивает необходимость усиления противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Сибига: война уже не ограничивается территорией Украины

Глава МИД Украины сообщил журналистке Новини.LIVE, что новые проявления российской агрессии являются ответом Кремля на международные усилия, направленные на достижение мира.

"Путин своей эскалацией отвечает на все мирные усилия, которые сегодня предпринимаются", — заявил Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что Украина уже сообщила Соединенным Штатам о рисках, возникающих из-за российских атак, и ведет с партнерами консультации по способам их минимизации.

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"Мы не просто будем, мы уже проинформировали об этих рисках, которые существуют, мы ведем консультации о том, как минимизировать эти риски", — сказал украинский политик.

Андрей Сибига отметил, что война всё больше выходит за пределы украинской территории. Об этом свидетельствуют и заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который говорил о проявлениях войны в отдельных европейских странах.

Украина призывает усилить защиту воздушного пространства

Главным шагом по снижению угроз для европейских государств Сибига назвал усиление украинской противовоздушной обороны.

"Самое главное для нас — это закрыть украинское небо", — подчеркнул министр.

Он сообщил, что защита украинского воздушного пространства одновременно снизит риски для соседних с Украиной стран.

"Закрытие украинского неба фактически означает закрытие европейского неба, это минимизирует, скажем, снижает угрозу для приграничных стран", — пояснил глава МИД.

В то же время Украина нуждается не только в дополнительных системах противовоздушной обороны, но и в помощи в развитии собственного производства средств борьбы с российскими беспилотниками.

Украине нужны дроны-перехватчики

Среди приоритетных направлений глава МИД назвал развитие украинского потенциала по производству дронов-перехватчиков. Такие средства должны быть способны противодействовать, в частности, реактивным беспилотникам, которые Россия начала массово применять.

"Нам нужна приоритетная помощь в закрытии неба, с одной стороны, а с другой — наращивание наших возможностей в производстве средств противодействия", — заявил министр.

Андрей Сибига также подчеркнул необходимость других асимметричных мер, в реализации которых Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский беспилотник атаковал район пункта пропуска Ягодин — Дорогуск на украинско-польской границе. Позже стало известно, что из-за риска вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши в приграничной зоне объявили воздушную тревогу, после чего польские ВВС подняли в воздух истребители.

Ранее Новини.LIVE писали, что, по мнению Андрея Сибиги, участие Соединенных Штатов Америки имеет ключевое и решающее значение для прекращения войны и достижения справедливого и прочного мира. Также он добавил, что Украина в настоящее время прилагает максимальные усилия для ускорения евроинтеграции, несмотря на полномасштабную войну и значительную нагрузку на государственные институты.