Путин не имеет права указывать Украине, чьи войска размещать

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Polska Agencja Prasowa

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что только Украина имеет право решать, какие войска могут находиться на её территории. Во время брифинга в Киеве он подчеркнул, что Россия не может диктовать свои условия суверенному государству. По словам чиновника, европейские партнеры помогают Киеву именно для того, чтобы лишить Кремль возможности принимать решения вместо украинцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского во время брифинга в Киеве, которое цитирует Эспрессо.

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Реакция Польши на заявления Кремля

Журналисты обратились к польскому министру с просьбой дать оценку недавним заявлениям Путина. Глава Кремля в очередной раз пытался запугать международное сообщество, утверждая, что появление официальных воинских подразделений стран Европейского Союза на украинской земле якобы автоматически будет означать начало полномасштабной войны между Россией и Европой.

Однако польская сторона четко дала понять, что это манипуляции, а попытки ограничить суверенные права Украины не увенчаются успехом.

"Вся эта война ведётся для того, чтобы не Путин решал, какие войска могут находиться в Украине, а только Украина", — ответил Радослав Сикорский.

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Сикорский подчеркнул, что главная цель финансовой, технической и оборонной поддержки со стороны Польши и других западных стран заключается в полном восстановлении международного права.

"Польша и партнеры помогают Украине именно для того, чтобы лишить Путина возможности принимать подобные решения за нее", — подчеркнул Сикорский.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по приграничной инфраструктуре, в результате чего под обстрел попал автомобильный пункт пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. На территории приграничной АЗС возник пожар.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал создать постоянную военную группировку под названием "Европейский легион" для защиты стран Европы от гибридной агрессии РФ. Польский дипломат предложил привлекать в ряды новой армии ветеранов ВСУ сразу после завершения нынешней войны.