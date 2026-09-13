Путін не має права вказувати Україні, чиї війська розміщувати

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: Polska Agencja Prasowa

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що тільки Україна має право вирішувати, які війська можуть перебувати на її території. Під час брифінгу у Києві він наголосив, що Росія не може диктувати свої умови суверенній державі. За словами урядовця, європейські партнери допомагають Києву саме для того, щоб позбавити Кремль можливості ухвалювати рішення замість українців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського під час брифінгу в Києві, яку цитує "Еспресо".

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Реакція Польщі на заяви Кремля

Журналісти звернулися до польського міністра з проханням дати оцінку нещодавнім заявам Путіна. Глава Кремля вкотре намагався залякати міжнародну спільноту, стверджуючи, що поява офіційних військових підрозділів країн Європейського Союзу на українській землі нібито автоматично означатиме початок повноцінної війни між Росією та Європою.

Проте польська сторона чітко дала зрозуміти, що це маніпуляції, а спроби обмежити суверенні права України не матимуть жодного успіху.

"Уся ця війна точиться для того, щоб не Путін вирішував, які війська можуть бути в Україні, тільки Україна", — відповів Радослав Сікорський.

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Сікорский підкреслив, що головна мета фінансової, технічної та оборонної підтримки з боку Польщі та інших західних країн полягає у повному відновленні міжнародного права.

"Польща і партнери допомагають Україні саме для того, щоб позбавити Путіна можливості ухвалювати подібні рішення за неї", — підкреслив Сікорський.

Як писали Новини.LIVE раніше, що російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по прикордонній інфраструктурі, внаслідок чого під обстріл потрапив автомобільний пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. На території прикордонної АЗС виникла пожежа.

Також ми повідомляли, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав створити постійне військове угруповання під назвою "Європейський легіон" для захисту країн Європи від гібридної агресії РФ. Польський дипломат запропонував залучати до лав нової армії ветеранів ЗСУ одразу після завершення нинішньої війни.