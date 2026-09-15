Встреча Зеленского и Трампа ожидается на Генеральной Ассамблее ООН

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. Фото: Ульяна Бойчук

Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом во время Саммита действий в поддержку Украины в Вашингтоне заявил Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, подчеркнув готовность Киева к мирным переговорам.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук эксклюзивно с брифинга.

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Зеленский и Трамп могут вскоре встретиться

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом во время Саммита действий в поддержку Украины в Вашингтоне заявил Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, передает корреспондентка Ульяна Бойчук.

По его словам, украинская сторона ценит любую возможность для встречи двух лидеров, независимо от того, состоится ли она на территории Соединенных Штатов или где-либо еще.

"Мы ожидаем, что во время Генассамблеи ООН оба лидера сядут за стол переговоров и обсудят продвижение мирного процесса, чтобы война России завершилась справедливым и долгосрочным урегулированием, а украинцы смогли вернуться к нормальной жизни. Это абсолютный приоритет для нас", — отметил Денис Сеник.

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Дипломат напомнил, что Владимир Зеленский неоднократно подтверждал готовность Украины к мирным переговорам, в частности в трехстороннем формате, однако пока Россия на это не соглашается.

"То, что мы слышим сейчас, — это скорее отговорки, чтобы не проводить встречу ни в каком формате, чем готовность сесть за стол переговоров и наконец договориться о прекращении войны", — подчеркнул он.

По словам Сеника, Зеленский также готов к любым форматам прекращения огня, будь то энергетическое перемирие или мораторий на удары по критической инфраструктуре.

"Мы готовы. Нужно лишь согласие обеих сторон. Украина — готова", — резюмировал Временный поверенный в делах Украины в США.

Новини.LIVE сообщали, что Украина официально проинформировала США об опасности выхода российской агрессии за пределы украинских границ, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Киев ведет постоянные консультации с западными союзниками для снижения угроз для европейского континента и настаивает на срочном укреплении систем ПВО.

В то же время американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон сформировал четкое видение путей прекращения войны и достижения устойчивого мира. По его словам, с декабря он анализировал позиции как Киева, так и Москвы, подчеркнув, что максимально быстрое завершение боевых действий имеет критически важное значение для Украины, глобальной безопасности и военных.