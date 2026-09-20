Зеленський розкрив масштаби повітряних ударів РФ за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія за останній тиждень застосувала проти України понад 2000 ударних безпілотників, 1700 керованих авіабомб та 19 ракет різних типів. Президент України Володимир Зеленський після цього закликав партнерів шукати нові способи посилення тиску на РФ та запроваджувати додаткові санкції.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву глави держави.

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Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленський назвав масштаби російських ударів

За словами Зеленського, російські атаки протягом останньої доби та попередніх днів зачепили низку регіонів України. Зокрема, на Херсонщині російський FPV-дрон атакував чоловічий монастир.

Унаслідок удару один служитель монастиря загинув, ще четверо людей зазнали поранень. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Також ударів зазнала критична та цивільна інфраструктура Харківської, Сумської та Одеської областей. На Дніпропетровщині та Запоріжжі зафіксували влучання в житлові будинки. Під російськими атаками від вечора також перебували Вінницька, Київська, Житомирська та Черкаська області.

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"Тільки за цей тиждень РФ випустила проти нас понад 2000 ударних дронів, з них більшість реактивні, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів", — заявив Зеленський.

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Президент наголосив, що Україна продовжує шукати способи протидії російським повітряним атакам. Водночас, за його словами, партнери мають працювати над новими методами примусу Москви до завершення війни.

"Саме зараз правильний момент, щоб робити нові санкційні кроки проти агресора та дотискати мир через силу", — зазначив Зеленський.

Також глава держави додав, що відповідні можливості для посилення тиску є у Сполучених Штатів Америки, європейських держав та країн "Великої сімки".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про різке збільшення кількості реактивних дронів у російських атаках. Найпотужніші удари припали на кінець місяця. Перехоплювати ці апарати складніше, ніж звичайні ударні БпЛА.

Також Новини.LIVE повідомляв про підготовку до серійного застосування української системи протидії реактивним дронам. Один із розроблених комплексів уже вийшов зі стадії експериментів та проходить офіційну кодифікацію.