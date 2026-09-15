Україна завершує кодифікацію системи протидії реактивним дронам

Військовослужбовці. Фото: 116 ОБР

Міністерство оборони України невдовзі розпочне контрактування першої повноцінної системи, призначеної для перехоплення швидкісних реактивних безпілотників типу "Shahed". Відповідний зразок озброєння вже вийшов зі стадії експериментів і наразі проходить офіційну процедуру кодифікації.

Про це під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, ексклюзивно повідомив народний депутат Єгор Чернєв у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Міноборони незабаром завершить кодифікацію зброї проти реактивних БпЛА

За словами депутата, над вирішенням цього виклику паралельно працюють одразу кілька вітчизняних команд.

"Я сподіваюся, що найближчим часом. Я вже бачив деякі прототипи і йдуть бойові випробування цих різних систем. У нас є декілька компаній, декілька команд, які працюють над вирішенням цієї проблеми. Це не тривіальна проблема, тому що це інші швидкості, інше управління, інші підходи, інші матеріали, інші двигуни. Тобто, це не так просто, але я думаю, що найближчим часом вирішиться ця проблема", — зазначив Чернєв.

Він додав, що одна з вітчизняних компаній уже випередила решту конкурентів і створила робочий комплекс.

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"Одна з компаній вже на сьогоднішній день має робочий, навіть не прототип, а робочу модель. І вона вже буде контрактуватися міністерством оборони. Зараз вона кодифікується. Ще декілька компаній, вони близькі до бойового випробування, тестування. І далі вже також будуть, якщо покажуть свою ефективність, будуть контрактуватися", — підкреслив парламентар.

Потреба у швидкому розгортанні спеціалізованих засобів перехоплення зумовлена новою тактикою російських повітряних нападів. За даними розвідки, агресор навчився долати старі рубежі захисту і свідомо переорієнтував удари на знищення комерційної та критичної інфраструктури, залітаючи безпосередньо у повітряний простір Києва.

"Із того, що ми знаємо від нашої розвідки, фокус уваги Російської Федерації змістився на цивільну інфраструктуру. І ви бачите, що вони б'ють не тільки по логістичних центрах, а зараз вже і по заправках. Вони знайшли певні протидії тим системам, які раніше були ефективними проти будь-яких "Шахедів". Саме тому вони зараз залітають в тому числі і в Київ, і ми бачимо, що б'ють по заправках. Тому, по-перше, не ігноруйте тривоги, і заправки стають на сьогоднішній день небезпечним місцем. Ми розуміємо цю проблематику і працюємо над усуненням цієї проблеми, щоб вони не були такими точними", — розповів народний депутат.

Удари по комерційній інфраструктурі є прямою спробою Кремля підірвати внутрішню податкову базу України. Чернєв звернув увагу на те, що противник системно намагається виснажити підприємства.

"Зокрема, окрім АЗС і складів, вони також, ви бачите, знищують фактично бізнес для того, щоб тиснути на нашу економіку і позбавити нас джерел для фінансування нашої армії. Тому що я нагадаю, що всі податки та збори, які зараз збираються, весь бюджет України внутрішній йде на Міністерство оборони України", — зазначив нардеп.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська поступово переходять на реактивні моделі дронів під час комбінованих повітряних ударів. Їхня частка вже суттєва, а в найближчі місяці ворог планує ще більше наростити їх використання в небі над Україною.

Для протидії цій загрозі та традиційним "Шахедам" Україна розробляє власні інноваційні безпілотники-перехоплювачі. За словами президента Володимира Зеленського, проєкт повністю забезпечений коштами, технології перебувають на стадії випробувань і темпи їх впровадження намагаються максимально пришвидшити.

Тим часом на фронті характер бойових зіткнень зміщується вглиб інженерних споруд. У зоні відповідальності бригади "Хартія" бійці дедалі частіше ведуть бої під землею. Зміна специфіки війни змушує адаптувати озброєння — для дій у підземних ходах та укриттях українські військові вже почали запускати безпілотники.