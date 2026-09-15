Украина завершает кодификацию системы противодействия реактивным дронам

Военнослужащие. Фото: 116 ОБР

Министерство обороны Украины в скором времени приступит к заключению контракта на поставку первой полноценной системы, предназначенной для перехвата скоростных реактивных беспилотников типа Shahed. Соответствующий образец вооружения уже вышел из стадии экспериментов и в настоящее время проходит официальную процедуру кодификации.

Об этом во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, эксклюзивно сообщил народный депутат Егор Чернев в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Минобороны в скором времени завершит кодификацию вооружения против реактивных БПЛА

По словам депутата, над решением этой задачи параллельно работают сразу несколько отечественных команд.

"Я надеюсь, что в ближайшее время. Я уже видел некоторые прототипы, и сейчас проходят боевые испытания этих различных систем. У нас есть несколько компаний, несколько команд, которые работают над решением этой проблемы. Это нетривиальная проблема, потому что речь идет о других скоростях, другом управлении, других подходах, других материалах, других двигателях. То есть это не так просто, но я думаю, что в ближайшее время эта проблема будет решена", — отметил Чернев.

Он добавил, что одна из отечественных компаний уже опередила остальных конкурентов и создала рабочий комплекс.

Читайте также:

"Одна из компаний уже на сегодняшний день имеет рабочую, даже не прототип, а рабочую модель. И она уже будет закупаться Министерством обороны. Сейчас она проходит процедуру сертификации. Еще несколько компаний близки к боевым испытаниям и тестированию. И в дальнейшем, если они продемонстрируют свою эффективность, с ними также будут заключаться контракты", — подчеркнул депутат.

Потребность в быстром развертывании специализированных средств перехвата обусловлена новой тактикой российских воздушных атак. По данным разведки, агрессор научился преодолевать старые рубежи обороны и сознательно переориентировал удары на уничтожение коммерческой и критической инфраструктуры, залетая непосредственно в воздушное пространство Киева.

"Из того, что нам известно от нашей разведки, фокус внимания Российской Федерации сместился на гражданскую инфраструктуру. И вы видите, что они наносят удары не только по логистическим центрам, но теперь уже и по заправкам. Они нашли определенные способы противодействия тем системам, которые ранее были эффективны против любых "Шахедов". Именно поэтому они сейчас залетают, в том числе, и в Киев, и мы видим, что наносят удары по заправкам. Поэтому, во-первых, не игнорируйте сигналы тревоги, ведь заправки на сегодняшний день становятся опасным местом. Мы понимаем эту проблематику и работаем над устранением этой проблемы, чтобы их удары не были столь точными", — рассказал народный депутат.

Удары по коммерческой инфраструктуре являются прямой попыткой Кремля подорвать внутреннюю налоговую базу Украины. Чернев обратил внимание на то, что противник системно пытается истощить предприятия.

"В частности, помимо АЗС и складов, они, как вы видите, фактически уничтожают бизнес, чтобы оказать давление на нашу экономику и лишить нас источников финансирования нашей армии. Потому что, напомню, все налоги и сборы, которые сейчас собираются, весь внутренний бюджет Украины идет на Министерство обороны Украины", — отметил народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска постепенно переходят на реактивные модели дронов при проведении комбинированных воздушных ударов. Их доля уже значительна, а в ближайшие месяцы враг планирует ещё больше нарастить их использование в небе над Украиной.

Для противодействия этой угрозе и традиционным "Шахедам" Украина разрабатывает собственные инновационные беспилотники-перехватчики. По словам президента Владимира Зеленского, проект полностью обеспечен финансированием, технологии находятся на стадии испытаний, и темпы их внедрения стараются максимально ускорить.

Тем временем на фронте характер боевых столкновений смещается вглубь инженерных сооружений. В зоне ответственности бригады "Хартия" бойцы всё чаще ведут бои под землей. Изменение специфики войны вынуждает адаптировать вооружение — для действий в подземных ходах и укрытиях украинские военные уже начали запускать беспилотники.