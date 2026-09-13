Почали воювати під землею: командир Хартії про оборонні технології

Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія", Оболєнський Ігор. Фото: кадр із відео Новини.LIVE

На напрямку відповідальності бригади "Хартія" українські військові дедалі частіше ведуть бойові дії під землею. Військові зазначають, що разом зі зміною поля бою змінюються і технології, зокрема українські захисники вже застосовують під землею безпілотники.

Про це заявив Оболєнський Ігор, командир 2-го корпусу НГУ "Хартія", під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Ми почали воювати під землею"

Оболєнський Ігор поділився інформацією, відповідаючи на питання журналістки, що через зміни на полі бою українські та російські сили шукають нові способи ведення бойових дій.

"Поле бою пішло під землю, ми почали воювати під землею", — заявив Оболєнський.

Він зазначив, що до підрозділу приїжджають представники різних країн, яким українські військові демонструють власний досвід ведення бойових дій під землею. Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" зазначив, що українські військові вже мають практичний досвід проведення флангових атак під землею, тоді як для західних партнерів цей формат ведення бойових дій є менш звичним.

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У "Хартії" застосовують дрони під землею

Військовослужбовець розповів, що українські військові адаптують безпілотні технології до нових умов.

Зокрема, бійці використовують дрони під землею. Він наголосив, що війна надалі ставатиме більш технологічною, оскільки поле бою стає дедалі небезпечнішим і менш передбачуваним.

Військовий зазначив, що російські війська першими почали активно використовувати підземні маршрути та позиції, однак українські захисники також адаптувалися до нових умов.

"На даний час під землею ми ефективніші — як духом, так і технологічно", — сказав командир "Хартії".

Окремо Оболєнський зазначив, що за роки повномасштабної війни змінилося сприйняття України західними партнерами. За його словами, раніше в окремих країнах побоювалися поглиблення співпраці з Україною через можливу реакцію Росії. Він вважає, що бойовий досвід України поступово змінив таке ставлення.

Новини.LIVE повідомляли, що Збройні Сили України перехопили ініціативу на полі бою, відомо що українські військові провели успішні контратакувальні дії на Куп’янському, Олександрівському та Лиманському напрямках, змусивши російське командування скоригувати свої наступальні плани.

Новини.LIVE інформували, що Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів Росії. Серед уражених цілей — об’єкти зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, ретранслятори й радіолокаційні засоби.