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Головна Новини дня ЗСУ уразили місце запуску БпЛА, ретранслятори та радари росіян

ЗСУ уразили місце запуску БпЛА, ретранслятори та радари росіян

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13 вересня 2026 14:28
Генштаб: ЗСУ атакували місце запуску БпЛА та радари РФ
Українські військові атакують російських окупантів. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів росіян. Серед них — місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, ретранслятори та засоби радіолокації. Удари були завдані 12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України у неділю, 13 вересня.

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Результати ударів ЗСУ по об'єктах РФ

У Донецьку підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

У районах Залізного Порту та Скадовська Херсонської області, а також Чорноморського й Оленівки на тимчасово окупованій території Криму уражено наземні ретранслятори, призначені для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера".

В Оленівці, крім того, уражено антенний комплекс противника.

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Ураження військових об’єктів на Брянщині

На Брянщині, в районі населеного пункту Рьовни, уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей.

Поблизу Речиці також уражено місце зберігання озброєння та військової техніки противника.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

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Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА та місця зберігання ударних безпілотників РФ. Ураження відбулися 11 вересня та в ніч на 12 вересня 2026 року в Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях. Також в Алчевську уразили склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки противника.

Новини.LIVE також писали, що Генштаб ЗСУ заявив, що загальні бойові втрати російської армії у війні проти України перевищили 1,5 млн військовослужбовців убитими та пораненими. За даними української сторони, це найбільші втрати російської армії в одній війні з часів Другої світової. У Генштабі зазначили, що нинішні втрати РФ приблизно у 100 разів перевищують втрати СРСР в Афганістані за десять років.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні втрати окупантів Сили оборони України удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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