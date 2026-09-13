Генштаб: ЗСУ атакували місце запуску БпЛА та радари РФ

ЗСУ уразили місце запуску БпЛА, ретранслятори та радари росіян
Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів росіян. Серед них — місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, ретранслятори та засоби радіолокації. Удари були завдані 12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України у неділю, 13 вересня.
Результати ударів ЗСУ по об'єктах РФ
У Донецьку підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.
У районах Залізного Порту та Скадовська Херсонської області, а також Чорноморського й Оленівки на тимчасово окупованій території Криму уражено наземні ретранслятори, призначені для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера".
В Оленівці, крім того, уражено антенний комплекс противника.
Ураження військових об’єктів на Брянщині
На Брянщині, в районі населеного пункту Рьовни, уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей.
Поблизу Речиці також уражено місце зберігання озброєння та військової техніки противника.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.
Новини.LIVE інформували, що Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА та місця зберігання ударних безпілотників РФ. Ураження відбулися 11 вересня та в ніч на 12 вересня 2026 року в Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях. Також в Алчевську уразили склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки противника.
Новини.LIVE також писали, що Генштаб ЗСУ заявив, що загальні бойові втрати російської армії у війні проти України перевищили 1,5 млн військовослужбовців убитими та пораненими. За даними української сторони, це найбільші втрати російської армії в одній війні з часів Другої світової. У Генштабі зазначили, що нинішні втрати РФ приблизно у 100 разів перевищують втрати СРСР в Афганістані за десять років.