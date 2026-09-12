Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сили оборони уразили пункти управління та склади БпЛА РФ

Сили оборони уразили пункти управління та склади БпЛА РФ

Ua ru
12 вересня 2026 14:57
Сили оборони уразили об’єкти БпЛА РФ у кількох областях України
Українські військові завдають ударів по російських окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських військ. Серед них — пункти управління БпЛА, склади та місця зберігання ударних безпілотників. Ураження відбулися 11 вересня та в ніч проти 12 вересня 2026 року.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України у суботу, 12 вересня.

Реклама

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Які об’єкти РФ уразили Сили оборони України

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові уразили пункти управління БпЛА противника у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області.

Також уражено склади та місця зберігання ударних БпЛА противника у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.

Читайте також:

В Алчевську Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки противника.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. У Генштабі додали, що робота по ключових військових цілях російських окупантів триває.

null
Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у п’ятницю, 11 вересня, Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів по об’єктах нафтової та промислової галузей РФ. За його словами, у Саратовському та Волгоградському регіонах уражено підприємство та об’єкт нафтової промисловості. Також українські сили завдали ударів по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 11 вересня Росія зазнала комбінованих ударів безпілотниками та ракетами. Під атакою опинилися об’єкти у Волгограді, Саратові, Самарі, Енгельсі та Каспійську, зокрема нафтопереробні підприємства. Внаслідок ударів у регіонах виникли пожежі, пошкоджено багатоквартирний будинок та є загиблі й постраждалі.

Новини.LIVE також повідомляли, що українські OSINT-аналітики виявили ознаки можливого ураження російського малого ракетного корабля у Новоросійську. За супутниковими та розвідувальними знімками, пошкоджено корабель проєкту 21631 "Буян-М", який є носієм ракет "Калібр" та "Онікс". Наразі аналітики оцінюють судно як повністю недієздатне, однак інформація потребує офіційного підтвердження.

ЗСУ Генштаб ЗСУ ситуація на фронті втрати окупантів Сили оборони України удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації