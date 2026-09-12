Сили оборони уразили об’єкти БпЛА РФ у кількох областях України

Українські військові завдають ударів по російських окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських військ. Серед них — пункти управління БпЛА, склади та місця зберігання ударних безпілотників. Ураження відбулися 11 вересня та в ніч проти 12 вересня 2026 року.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України у суботу, 12 вересня.

Реклама

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Які об’єкти РФ уразили Сили оборони України

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові уразили пункти управління БпЛА противника у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області.

Також уражено склади та місця зберігання ударних БпЛА противника у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.

Читайте також:

В Алчевську Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки противника.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. У Генштабі додали, що робота по ключових військових цілях російських окупантів триває.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у п’ятницю, 11 вересня, Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів по об’єктах нафтової та промислової галузей РФ. За його словами, у Саратовському та Волгоградському регіонах уражено підприємство та об’єкт нафтової промисловості. Також українські сили завдали ударів по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 11 вересня Росія зазнала комбінованих ударів безпілотниками та ракетами. Під атакою опинилися об’єкти у Волгограді, Саратові, Самарі, Енгельсі та Каспійську, зокрема нафтопереробні підприємства. Внаслідок ударів у регіонах виникли пожежі, пошкоджено багатоквартирний будинок та є загиблі й постраждалі.

Новини.LIVE також повідомляли, що українські OSINT-аналітики виявили ознаки можливого ураження російського малого ракетного корабля у Новоросійську. За супутниковими та розвідувальними знімками, пошкоджено корабель проєкту 21631 "Буян-М", який є носієм ракет "Калібр" та "Онікс". Наразі аналітики оцінюють судно як повністю недієздатне, однак інформація потребує офіційного підтвердження.