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Головна Новини дня ЗСУ могли знищити носія "Калібрів": з’явилися дані аналітиків

ЗСУ могли знищити носія "Калібрів": з’явилися дані аналітиків

Ua ru
10 вересня 2026 17:31
ЗСУ могли знищити носія "Калібрів": з’явилися дані аналітиків
Ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Фото: росЗМІ

Українські OSINT-аналітики виявили ознаки можливого серйозного ураження ще одного російського ракетоносія під час нещодавньої атаки на військово-морську базу у Новоросійську. Після детального вивчення нових супутникових та розвідувальних знімків фахівці зафіксували пошкодження малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М". Наразі експерти оцінюють стан цього судна як повністю недієздатний.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на дані українського OSINT-проєкту Exilenova+.

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Ураження ракетного корабля

Наявність супутникових знімків дозволила аналітикам чітко ідентифікувати профіль пошкодженого борту прямо у гавані військової бази.

ЗСУ могли знищити носія 'Калібрів': з’явилися дані аналітиків - фото 1
Уражений корабель на супутниковому знімку. Фото: Exilenova+

Попри статус малого корабля, судна цього типу становлять колосальну загрозу для мирних міст, оскільки Росія регулярно використовує їх для масованих ударів по Україні.

Кораблі цього проєкту є носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

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ЗСУ могли знищити носія 'Калібрів': з’явилися дані аналітиків - фото 2
Пошкодження корабля на супутниковому знімку. Фото: Exilenova+

Якщо зібрану фахівцями інформацію згодом підтвердять офіційно, цей корабель стане вже щонайменше четвертим великим об'єктом, який постраждав під час операції.

Як писали Новини.LIVE раніше, в ЗСУ підтвердили успішне ураження одразу кількох кораблів Чорноморського флоту РФ у Новоросійську, зокрема, фрегат "Адмірал Ессен", малий морський тральщик "Железняков", а також великий десантний корабель проєкту 11711 "Петр Моргунов".

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський також прокоментував результативний удар по російських об’єктах у Новоросійську Краснодарського регіону. Він назвав це відповіддю Росії за щоденний террор українських міст. 

корабель війна в Україні калібри Новоросійськ порт удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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