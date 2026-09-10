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Главная Новости дня ВСУ могли уничтожить носителя "Калибров": данные аналитиков

ВСУ могли уничтожить носителя "Калибров": данные аналитиков

Ua ru
10 сентября 2026 17:31
ВСУ могли уничтожить носителя "Калибров": появились данные аналитиков
Ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Фото: росСМИ

Украинские OSINT-аналитики выявили признаки возможного серьезного поражения еще одного российского ракетоносителя во время недавней атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. После детального изучения новых спутниковых и разведывательных снимков специалисты зафиксировали повреждение малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М". Пока эксперты оценивают состояние этого судна как полностью недееспособное.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные украинского OSINT-проекта Exilenova+.

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Поражение ракетного корабля

Наличие спутниковых снимков позволило аналитикам четко идентифицировать профиль поврежденного борта прямо в гавани военной базы.

ВСУ могли уничтожить носителя 'Калибров': данные аналитиков - фото 1
Пораженный корабль на спутниковом снимке. Фото: Exilenova+

Несмотря на статус малого корабля, суда этого типа представляют колоссальную угрозу мирным городам , поскольку Россия регулярно использует их для массированных ударов по Украине.

Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

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Повреждение корабля на спутниковом снимке. Фото: Exilenova+

Если собранную специалистами информацию впоследствии подтвердят официально, этот корабль станет уже не менее четвертым крупным объектом, пострадавшим во время операции.

Как писали Новини.LIVE ранее, в ВСУ подтвердили успешное поражение сразу нескольких кораблей Черноморского флота РФ в Новороссийске, в частности, фрегат "Адмирал Эссен", малый морской тральщик "Железняков", а также большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргу".

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский также прокомментировал результативный удар по российским объектам в Новороссийске Краснодарского региона. Он назвал это ответом России за ежедневный террор украинских городов.

корабль война в Украине калибры Новоросийск порт удары по РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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