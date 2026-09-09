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Відповідаємо Росії: Зеленський про удар по базі в Новоросійську

Ua ru
9 вересня 2026 12:38
Удар по Новоросійську: Зеленський заявив про відповідь Росії
Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що українські сили завдали результативного удару по російських об’єктах у Новоросійську Краснодарського регіону. Уражено військово-морську базу, нафтовий термінал, об’єкти військової гавані та військові кораблі, зокрема носії крилатих ракет "Калібр". Сили безпілотних систем повідомили — знищено російський винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Президента України Володимира Зеленського та командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді.

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Зеленський розповів про удар по Новоросійську

Володимир Зеленський зазначив в своєму дописі, що Україна відповідає Росії на щоденні терористичні атаки та завдає ударів фактично по всій географії.

Окремо президент відзначив результати за останню добу в Новоросійську Краснодарського регіону. Він повідомляє, що українські сили уразили російську військово-морську базу. Серед уражених об’єктів — термінал, який використовується для відвантаження нафти, а також об’єкти військової гавані. Крім того, під час атаки були уражені військові кораблі Росії. Володимир Зеленський уточнив, що серед них є носії крилатих ракет "Калібр".

Український лідер висловив подяку військовослужбовцям, які брали участь в операції. Зокрема, він відзначив воїнів Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил Збройних сил України, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби України. Також він подякував усім, хто працює над розвитком українського далекобійного потенціалу.

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Які цілі було уражено в РФ в ніч проти 9 вересня

Окрім військових об’єктів у Новоросійську, під час нічної атаки Сили безпілотних систем уразили російські цілі в районі Анапи. Там було знищено російський винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8.

Також у районі Анапи уражено дві російські радіолокаційні станції — "Каста-2Е2" та РЛС 92Н6.

Новини.LIVE писали, що далекобійні санкції проти Росії продовжують діяти, нещодавно Президент України повідомив, що в Курській області українські військові завдали удару по об’єкту, який російська армія використовувала для зберігання та запуску ударних безпілотників. Водночас під прицілом опинилися й підприємства нафтопереробної галузі Росії.

Новини.LIVE також інформували, що після чергової атаки Росії на Україну, Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкції, адже "Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так". Він також додав, що партнери України знають, яка допомога потрібна щодня.

Володимир Зеленський винищувач війна в Україні Сили безпілотних систем ЗСУ удари по РФ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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