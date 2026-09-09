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Главная Новости дня Отвечаем России: Зеленский о ударе по базе в Новороссийске

Отвечаем России: Зеленский о ударе по базе в Новороссийске

Ua ru
9 сентября 2026 12:38
Удар по Новороссийску: Зеленский заявил о ответных мерах в адрес России
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что украинские войска нанесли результативный удар по российским объектам в Новороссийске Краснодарского края. Были поражены военно-морская база, нефтяной терминал, объекты военной гавани и военные корабли, в частности носители крылатых ракет "Калибр". Силы беспилотных систем сообщили — уничтожен российский истребитель Су-33 и вертолёт Ми-8.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди.

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Зеленский рассказал об ударе по Новороссийску

Владимир Зеленский отметил в своем посте, что Украина отвечает России на ежедневные террористические атаки и наносит удары фактически по всей территории.

Отдельно президент отметил результаты за последние сутки в Новороссийске Краснодарского края. Он сообщает, что украинские силы нанесли удар по российской военно-морской базе. Среди пораженных объектов — терминал, используемый для отгрузки нефти, а также объекты военной гавани. Кроме того, в ходе атаки были поражены военные корабли России. Владимир Зеленский уточнил, что среди них есть носители крылатых ракет "Калибр".

Украинский лидер выразил благодарность военнослужащим, принимавшим участие в операции. В частности, он отметил бойцов Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки и Государственной пограничной службы Украины. Также он поблагодарил всех, кто работает над развитием украинского дальнобойного потенциала.

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Помимо военных объектов в Новороссийске, во время ночной атаки Силы беспилотных систем поразили российские цели в районе Анапы. Там были уничтожены российский истребитель Су-33 и вертолёт Ми-8.

Также в районе Анапы были поражены две российские радиолокационные станции — "Каста-2Е2" и РЛС 92Н6.

Новини.LIVE писали, что дальнобойные санкции против России продолжают действовать, недавно Президент Украины сообщил, что в Курской области украинские военные нанесли удар по объекту, который российская армия использовала для хранения и запуска ударных беспилотников. В то же время под прицелом оказались и предприятия нефтеперерабатывающей отрасли России.

Новини.LIVE также сообщали, что после очередной атаки России на Украину Владимир Зеленский призвал партнеров ужесточить санкции, ведь "Москва не должна вступить в зиму с пониманием, что ракетный и дронный террор сойдет ей с рук просто так". Он также добавил, что партнеры Украины знают, какая помощь требуется каждый день.

Владимир Зеленский истребитель война в Украине Силы беспилотных систем ВСУ удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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