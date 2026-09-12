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Главная Новости дня Силы обороны нанесли удар по пунктам управления и складам БпЛА РФ

Силы обороны нанесли удар по пунктам управления и складам БпЛА РФ

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12 сентября 2026 14:57
Силы обороны нанесли удары по объектам БпЛА РФ в нескольких областях Украины
Украинские военные наносят удары по российским оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. Среди них — пункты управления БпЛА, склады и места хранения ударных беспилотников. Удары были нанесены 11 сентября и в ночь на 12 сентября 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Украины в субботу, 12 сентября.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какие объекты РФ поразили Силы обороны Украины

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные поразили пункты управления БпЛА противника в Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области.

Также были поражены склады и места хранения ударных БпЛА противника в Малом Керменчике Луганской области, Донецке, Селидовом и Кураховке Донецкой области.

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В Алчевске Луганской области поражен склад материально-технического обеспечения и место хранения вооружения и военной техники противника.

Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются. В Генштабе добавили, что работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается.

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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 11 сентября, Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских дальнобойных ударов по объектам нефтяной и промышленной отраслей РФ. По его словам, в Саратовской и Волгоградской областях были поражены предприятие и объект нефтяной промышленности. Также украинские силы нанесли удары по целям в Дагестане, Удмуртии, Тульском, Нижегородском, Пермском и Самарском регионах.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 11 сентября Россия подверглась комбинированным ударам беспилотниками и ракетами. Под ударом оказались объекты в Волгограде, Саратове, Самаре, Энгельсе и Каспийске, в частности нефтеперерабатывающие предприятия. В результате ударов в регионах возникли пожары, поврежден многоквартирный дом, есть погибшие и пострадавшие.

Новини.LIVE также информировали, что украинские OSINT-аналитики обнаружили признаки возможного поражения российского малого ракетного корабля в Новороссийске. Судя по спутниковым и разведывательным снимкам, поврежден корабль проекта 21631 "Буян-М", который является носителем ракет "Калибр" и "Оникс". В настоящее время аналитики оценивают судно как полностью небоеспособное, однако информация требует официального подтверждения.

ВСУ Генштаб ВСУ ситуация на фронте потери оккупантов Силы обороны Украины удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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