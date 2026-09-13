Генштаб: ВСУ нанесли удар по месту запуска БпЛА и радарам РФ

ВСУ поразили место запуска БпЛА, ретрансляторы и радары россиян.
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов России. Среди них — места хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА, ретрансляторы и средства радиолокации. Удары были нанесены 12 сентября и в ночь на 13 сентября 2026 года.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в воскресенье, 13 сентября.
Результаты ударов ВСУ по объектам РФ
В Донецке подразделения Сил обороны Украины поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА оккупантов.
В районах Железного Порта и Скадовска Херсонской области, а также Черноморского и Оленевки на временно оккупированной территории Крыма поражены наземные ретрансляторы, предназначенные для управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера".
В Оленевке, кроме того, был поражен антенный комплекс противника.
Поражение военных объектов в Брянской области
В Брянской области, в районе населенного пункта Рёвни, поражена радиолокационная станция сопровождения целей.
Вблизи Речицы также поражено место хранения вооружения и военной техники противника.
В Генштабе ВСУ отметили, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.
Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины поразили пункты управления БпЛА и места хранения ударных беспилотников РФ. Удары были нанесены 11 сентября и в ночь на 12 сентября 2026 года в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Также в Алчевске были поражены склад материально-технического обеспечения и место хранения вооружения и военной техники противника.
Новини.LIVE также сообщали, что Генштаб ВСУ заявил, что общие боевые потери российской армии в войне против Украины превысили 1,5 млн военнослужащих убитыми и ранеными. По данным украинской стороны, это самые большие потери российской армии в одной войне со времён Второй мировой. В Генштабе отметили, что нынешние потери РФ примерно в 100 раз превышают потери СССР в Афганистане за десять лет.