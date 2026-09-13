ISW: Україна перехопила ініціативу на фронті, ЗСУ звели до нуля територіальні здобутки Росії

Євгеній Хмара під час поїздки на командні пункти Сил безпілотних систем. Фото: Міністерство оборони України/Telegram

Українські військові наприкінці 2025 року та протягом 2026 року перехопили ініціативу на фронті. ЗСУ успішно провели контратаки на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках, через що російському командуванню довелося переглядати плани наступу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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ISW оцінив ситуацію на фронті

За даними аналітиків, українські сили вперше після Курської наступальної операції у серпні 2024 року змогли успішно протистояти російській ініціативі на стратегічному й оперативному рівнях.

Із березня 2026 року чисті територіальні здобутки російських військ були майже нульовими. Водночас українські військові проводили контратаки на кількох ділянках фронту.

Зокрема, ЗСУ зупинили спроби російських військ просунутися в Дніпропетровську область. На Куп'янському напрямку українські сили повернули втрачені позиції в місті та його околицях і відбили подальші спроби росіян їх повернути.

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ЗСУ витіснили російські війська на північ від Лимана

Одним із важливих результатів українських контратак ISW називає ліквідацію російських позицій на північ від Лимана.

Українські контратаки на північ від Лимана послабили російські позиції. Фото: ISW

За оцінкою аналітиків, російські війська раніше просунулися на цій ділянці та створили загрозу північному флангу Слов'янська і всьому Донецькому оборонному поясу. Українські контратаки за останні місяці значно послабили ці позиції та порушили плани російського командування щодо оточення українських сил у Донецькій області.

У ISW зазначають, що російські війська намагалися наступати до Лимана, Слов'янська, Краматорська та Дружківки з різних напрямків. Українські сили своїми діями на північ від Лимана ускладнили реалізацію цього плану.

Водночас аналітики зазначають, що повна конфігурація фронту в цьому районі залишається не до кінця зрозумілою через обмежену кількість відкритих даних.

Росія продовжує наступ на окремих напрямках

Попри успіхи ЗСУ, російські війська зберігають окремі здобутки. ISW повідомляє про обмежене, але значне просування росіян у районі Костянтинівки, а також на схід від Слов'янська та Краматорська.

Мапа території в районі Костянтинівки та Дружківки. Фото: ISW

Водночас на цих ділянках російським військам важко підтримувати темп наступу. 12 вересня ISW не зафіксував підтвердженого просування російських сил на Куп'янському, Костянтинівсько-Дружківському, Добропільському, Олександрівському та низці інших напрямків.

У Росії можуть провести нову мобілізацію

Російські генерали могли попросити Володимира Путіна додатково мобілізувати 800 тисяч військових. Про це розповів керівник ГУР Міноборони України Олег Іващенко.

Водночас Росія не має достатніх можливостей, щоб одночасно підготувати та забезпечити таку кількість нових військових. Тому Москва, ймовірно, може вдатися до поступової мобілізації, щоб поповнювати втрати армії.

Масштаб такого призову залежатиме від рішення Путіна та ситуації на фронті. Додаткові сили Росія може використати не лише на Донеччині, а й на інших напрямках.

Як писали Новини.LIVE, російські війська протягом останніх діб намагалися наступати на позиції Сил оборони України у Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Водночас окупанти не мали підтверджених територіальних здобутків, а на окремих ділянках українські військові проводили контратаки.

Раніше Новини.LIVE також повідомляли, що Росія може спробувати створити "буферну зону" на Сумщині та Чернігівщині. Для цього противник може залучити частину сформованого мобілізаційного резерву на північних кордонах України. Також уже в жовтні російські війська можуть змінити тактику та перейти до використання важкої бронетехніки.